Il nuovo murales dedicato alla sostenibilità

“L’ecologia e il verde urbano come strumenti per il benessere e la resilienza delle città”: questo il leitmotiv ufficiale dell’edizione di quest’anno della Milano Green Week, manifestazione annuale che ha offerto un ricco palinsesto di iniziative green organizzate dal Comune di Milano dal 29 settembre al 2 ottobre. Tra queste l’inaugurazione del murales a tema mobilità sostenibile finanziato da Trainline, l'app per confrontare e prenotare treni in Italia e in Europa, e realizzato grazie alla collaborazione con l’associazione WAU! Milano e l’artista ViM.

Il progetto

Il progetto ha avuto come obiettivo la riqualificazione delle pareti degradate con scritte vandaliche e manifesti abusivi dei muretti esterni della Stazione Garibaldi e del camminamento pedonale (Piazza Freud). Dopo l’iniziale intervento di campitura condottodai volontari di W e Are Urban, lo street artist Vincenzo Magno, in arte VIM, ha realizzato un murale ispirato al tema della mobilità sostenibile con soggetti quali treni, ambienti naturali e nuove generazioni. A conclusione dell’intervento artistico (il murales verrà ultimato nei prossimi giorni) i volontari utilizzeranno uno speciale prodotto che permetterà di trasformare in sostanze inerti gli elementi nocivi presenti nell’aria come ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio polveri sottili e composti organici volatili.“In quanto piattaforma che offre alle persone opzioni di viaggio più sostenibili, siamo felici di fare la nostra parte e rendere più piacevole e vivibile un’area così trafficata di Milano”dichiara Andrea Saviane, Country Manager Italia di Trainline.

Dare nuova vita al muro

“Ecco perché abbiamo deciso di supportare il progetto di riqualificazione urbana nella zona della Stazione di Porta Garibaldi, punto nevralgico della città. Obiettivo del murales, oltre quello di dare nuova vita al muro e abbellire l’area, è quello di promuovere e incoraggiare comportamenti sempre più “green” e rispettosi dell’ambiente, tra cui anche optare per il treno come mezzo di trasporto per i propri viaggi”.

“Siamo felici di aver contribuito almiglioramento di questa area che racchiude, con Piazza Gae Aulenti, Parco Biblioteca degli Alberie il Bosco Verticale, le nuove icone architettoniche della Milano più moderna” commenta Andrea Amato, Presidente di WAU! Milano. “Togliere degrado urbano di fronte alla stazione, che rappresenta il primo biglietto da visita per chi arriva in città, per noi Urban era molto importante e siamo felici di esserci riusciti con un’opera di street art che migliorerà anche le condizioni dell’aria.

L'importanza di avere comportamenti sostenibili

”Quanto è sostenibile lo stile di vita degli italiani? Progetti come quello di Trainline, insieme agli altri della Milano Green W eek, pongono sempre di più l’accento sull’importanza di avere comportamenti sostenibili nella propria vita quotidiana. Secondo una recente ricerca commissionata da Trainline1, l’82% degli italiani dichiara di comprendere meglio come condurre uno stile di vita più sostenibile e rispettoso dell'ambiente ora rispetto a 5 anni fa.

Per il 45% questo avviene perché avere uno stile di vita “green” è più importante ora a causa degli attuali eventi climatici straordinari, il 39% si dichiara più responsabile poiché più informato sulla tematica, mentre per il 38% adottare comportamenti più responsabili è più semplice poiché in generale si parla di più di questi argomenti.Gli italiani hanno inoltre le idee ben chiare su quali possono essere le buone abitudini in grado di avere un impatto positivo sull’ambiente: il 62% considera di forte impatto fare la raccolta differenziata e ridurre i rifiuti, il 60% passare a energie rinnovabili e per quanto riguarda i mezzi di trasporto il 38% considera di forte impatto optare più spesso per viaggi in treno piuttosto che in auto o in aereo.

Basti pensareche, secondo uno studio realizzato dall’Agenzia europea dell’ambiente, gli aerei (160gCO2e) e le auto (143gCO2e) hanno tra le più alte emissioni di gas serra well-to-wheelper passeggeroal chilometro, mentre i treni il più basso (33gCO2e). Non solo parole ma anche azioni: per condurre uno stile di vita più sostenibile e rispettoso dell'ambiente nei prossimi 10 anni, gli italiani pensano di intraprendere le seguenti azioniquando si tratta di spostamenti: usare meno l’auto (44%), ridurre i viaggi non essenziali (34%) e usare itrasporti pubblici (32%).