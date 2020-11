Musei italiani per bambini: ecco i tour virtuali per visitare i luoghi più belli in Italia

Nonostante il lockdown in molte regioni d'Italia a causa della diffusione del coronavirus, i musei continuano ad essere vivi. Grazie all'iniziativa di numerosi musei e luoghi culturali, infatti, i bambini potranno partecipare a dei tour virtuali in tutta Italia.

L'iniziativa

L’idea di creare visite virtuali e attività on-line nasce grazie ai direttori, allo staff, ai settori educativi. In questo periodo di emergenza per il Covid-19, per la seconda volta in un anno, infatti, i musei hanno dovuto chiudere i battenti. Ma la grande magia delle rete è la possibilità di viaggiare lontano, grazie ad un pc o ad un cellulare. E, una volta che l'emergenza sanitaria sarà finita, tutto questo materiale rimarrà a disposizione dei nostri bambini anche quando tutto tornerà normale, magari per dei tour virtuali nelle domeniche di pioggia.

Numerose le visite, le attività e i video per organizzare una vera e propria gita di famiglia dal divano di casa. Un’occasione unica,per visitare i musei italiani virtuali.

I tour virtuali a Milano

. Pinacoteca di Brera

La Pinacoteca di Brera, oltre ai tour virtuali per le famiglie con bambini, propone anche la lettura – in italiano e inglese – del racconto di James M. Bradburne “Il giardino notturno“.

. Fondazione Prada

L’Accademia dei Bambini della Fondazione Prada lancia il progetto video “Accademia aperta”: un archivio video con tutte le attività dell’Accademia dei Bambini proposte ai più piccoli negli ultimi 5 anni da architetti, pedagoghi, artisti, scienziati, registi e musicisti.

. Il MUBA

Il Muba propone infine letture dei libri per tutta la famiglia e un laboratorio d’artista virtuale curato dalla paper artist Isadora Bucciarelli, in collaborazione con la Fondazione Benetton. Qui di seguito i laboratori.