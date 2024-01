Come ogni volta, anche Colapesce e Di Martino accompagnano il ritorno dei La Crus

L’autunno 2023 lo ricorderemo per tre motivi fondamentali: l’annuncio che aspettavamo da tempo, ovvero la reunion dei La Crus, storica band milanese, ancora guidata da Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti; la nuova e splendida versione di Io Confesso, in un duetto da pelle d’oca con Carmen Consoli; i La Crus nuovamente in concerto.

Il nuovo anno prosegue su questa strada lastricata di doni, di emozioni ed inedite canzoni che confluiranno nell’attesissimo nuovo album programmato per la primavera 2024, nel quale troveranno spazio la stessa Io Confesso, canzone vincitrice morale del Festival di Sanremo del 2011, e il nuovo singolo Come ogni volta, forse il pezzo più importante e rappresentativo della band meneghina (e uno dei più significativi di quella stagione musicale irripetibile degli anni ‘90) che rinasce come la fenice e risplende di nuova luce anche grazie allo straordinario featuring realizzato da Colapesce e Di Martino (nella foto sotto) per la produzione di Matteo Cantaluppi, che ha lavorato alla chiusura del nuovo album.

“Conosco Colapesce - racconta Giovanardi, magica voce dei La Crus - da ancor prima che iniziasse a cantare. Quando neanche diciottenne faceva il Dj nei locali più cool e alternativi di Siracusa, che in quegli anni era il mio rifugio, e mi ha sempre detto che Dentro Me era il suo disco preferito dei La Crus. Cesare conosce invece da tempo Dimartino; c’è stima reciproca e sincera tra tutti, ed è stato molto semplice e naturale pensare a loro per fare qualcosa insieme” Il singolo, splendida reprise dei La Crus, esce venerdì 12 gennaio 2024, su etichetta Mescal.