Naba, Nuova Accademia di Belle Arti lancia le nuove borse di studio

Con l’intento di promuovere l’eccellenza nelle discipline accademiche, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, da sempre impegnata nel supportare giovani fortemente motivati e di talento, lancia un nuovo programma di borse di studio per l’Anno Accademico 2021/22.

Le borse di studio

20 sono le borse di studio dedicate agli studenti italiani, a parziale copertura, fino al 60%, della retta di frequenza ai Bienni Specialistici e ai Master Accademici con inizio a ottobre 2021. Inoltre l’Accademia dedica alle aspiranti matricole internazionali della sua ampia offerta di Trienni e agli studenti internazionali interessati ai suoi Bienni Specialistici e Master Accademici borse di studio fino al 25% della retta di frequenza. Tutte le borse saranno assegnate in base alla valutazione del portfolio, della lettera motivazionale e del curriculum vitae da parte del Course Leader del corso di interesse. Per partecipare gli studenti internazionali possono presentare la propria candidatura fino al 18 giugno 2021, mentre gli studenti italiani entro il 28 giugno 2021 (per ulteriori informazioni, date e modalità di partecipazione visitare il sito www.naba.it).

Il Virtual Open Day

Tutti coloro che sono interessati a conoscere da vicino l’ampia offerta formativa dei campus di Milano e Roma, potranno inoltre partecipare al prossimo Virtual Open Day che si svolgerà martedì 6 luglio dalle ore 10.30 alle ore 17.30. Nel corso dell’appuntamento, NABA si racconterà attraverso sessioni video dedicate ai corsi di primo e secondo livello, per i quali l’Accademia rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari, al termine di ciascuna delle quali sarà possibile un ulteriore

approfondimento durante la diretta streaming con i referenti dell’Ufficio Orientamento.

Per entrare più nel dettaglio e avere un confronto formativo personalizzato sarà, inoltre, possibile accedere a una room dedicata all’orientamento sulla piattaforma Zoom, che resterà aperta durante l’intero Virtual Open Day, per avere un colloquio one to one, oppure prenotare un colloquio telefonico, che si potrà effettuare entro un’ora dalla richiesta, e ricevere tutte le informazioni necessarie riguardo all’ammissione, alle borse di studio, agli alloggi, alle strutture e ai servizi, permettendo agli studenti di soddisfare ogni curiosità.

I percorsi formativi

Gli interessati avranno modo di approfondire i percorsi formativi nelle Aree Communication and Graphic Design, Design, Fashion Design, Media Design and New Technologies, Set Design e Visual Arts, attraverso i video dei progetti e lavori degli studenti, disponibili in streaming durante l’evento digitale, e di visitare le sedi NABA di Milano e Roma previa prenotazione, per

permettere ai futuri studenti di avere un’idea chiara di come si svolge la vita accademica, e di quanto studiare in NABA possa offrire, da 40 anni, un percorso solido per la propria carriera professionale, grazie anche alle numerose collaborazioni attivate con importanti aziende italiane e internazionali.