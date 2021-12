Natale 2021, i panettoni da assaggiare assolutamente a Milano

Natale è dietro l'angolo, e in alcune vie di Milano sembra essere già arrivato. Tra shopping natalizio e cene aziendali, quello che non può mancare sulla tavola degli italiani è il panettone. Classico, glassato o farcito, questo dolce tipico della tradizione milanese è il vero protagonista delle feste in arrivo.

Ecco, allora, cinque panettoni assolutamente da provare in città, ognuno con una propria caratteristica che lo rende semplicemente unico.

Il Panettone all'albicocca della Pasticceria Panzera

Per chi cerca un panettone diverso dal solito, la meta da segnare è la pasticceria Panzera, in Viale Monte Santo 10. Novità del 2021 è infatti il panettone all'albicocca, più precisamente la pellecchiella.

Caratterizzato da una polpa compatta, dolce e succosa, il frutto è inserito nell'impasto a pezzettoni, conferendo un caratteristico profumo e la giusta umidità all'impasto. La lavorazione artigianale e la lunga lievitazione fanno il resto, conferendo a questo nuovo dolce di casa Panzera una morbidezza unica.

Indirizzo: Viale Monte Santo, 10.

Il Panettone con nocciole, mandarino e burro della Pasticceria Martesana

Ancora una novità, questa volta della Pasticceria Martesana, che per il Natale 2021 ha creato un tributo tutto italiano ai profumi dell’inverno: un impasto al burro di latteria e nocciole IGP Piemonte che incontra generose gocce di cioccolato gianduia e mandarino candito, dal profumo inebriante.

Il lievitato d’autore è firmato Domenico Di Clemente ed è decorato con una glassa di cioccolato al latte e granella di Nocciole delle Langhe IGP, omaggio alla tradizione del già celebre Panetùn de l’Enzo.

Indirizzo: Via Cagliero, 14, Via Paolo Sarpi, 62 e Piazza Sant'Agostino, 7.

La Veneziana con gianduia e mandarino di Marlà

Marlà, giovane pasticceria in Corso Lodi, propone invece per questo Natale la Veneziana con Gianduia e Mandarino, realizzata con mandarino di Ciaculli semicandito e cioccolato gianduia a cubetti.

L'impasto viene preparato secondo la tradizione con lievito madre: un motivo in più per assaggiarla.

Indirizzo: Corso Lodi, 15.

Il Panettone Classico di Cucchi

Per molti milanesi il panettone di Cucchi è ormai un must, un grande classico che non lascia mai delusi. Questo dolce tipico della tradizione milanese viene sfornato tutto l'anno dal laboratorio della pasticceria di Corso Genova, ed è perfetto per chi cerca sapori semplici e lunghe lievitazioni.

Il segreto che lo rende unico è, infatti, proprio il lievito madre, costantemente rinfrescato. Assolutamente da provare (e riprovare).

Indirizzo: Corso Genova, 1.

Il Panettone con glassatura alle nocciole di Peck

Infine, anche se propriamente non è una pasticceria, è difficile non menzionare il nuovo panettone di Peck. Per il Natale 2021 il Pastry Chef Galileo Reposo ha creato un'edizione speciale alla gianduia e mandarino con glassatura alle nocciole, realizzata in soli 200 pezzi.

Proposto in una raffinata gift box accompagnata da una crema al pralinato di nocciola e tartufo bianco e da una spatola per applicarla, questo dolce è il regalo giusto per stupire gli invitati (e i loro palati).

Indirizzo: Via Spadari, 9.