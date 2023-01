Lidl apre un nuovo punto vendita a Paullo

Lidl Italia dà il benvenuto al 2023 inaugurando 8 nuovi punti vendita in meno di un mese. Solo questa mattina, infatti, l’Azienda festeggia quattro tagli del nastro, i quali si aggiungono alle altrettante aperture celebrate in tutta Italia nelle scorse settimane.

Le inaugurazioni di oggi hanno aperto al pubblico i nuovi punti vendita di Caltanissetta, Cesano Maderno (MB), Paullo (MI) e Verona.

Questa operazione genera complessivamente un impatto occupazionale positivo con l’assunzione di oltre 30 nuovi collaboratori, i quali si uniscono così alla "squadra Lidl", di cui fanno parte più di 21.000 persone su tutto il territorio nazionale.

Il nuovo Lidl di Paullo

Dopo le aperture dei due nuovi punti vendita di Milano in Viale Lancetti e in Piazzale Lodi delle scorse settimane, Lidl continua a puntare sullo sviluppo della propria rete vendita nel capoluogo lombardo e nel suo hinterland con l’inaugurazione, alla presenza del Sindaco Federico Lorenzini, della nuova sede dello store di Paullo (MI) che si sposta da Via Vittime di Nassirya a Via Santa Maria Mazzarello (zona San Pedrino). Questa apertura ha portato anche all’assunzione di 8 collaboratori.

Un edificio attento all’ambiente

L’immobile, che sviluppa un’area vendita di oltre 1.400 mq, è stato progettato con la massima attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico. Sul tetto della struttura, infatti, è installato un impianto fotovoltaico da circa 200 kW. L’impianto di illuminazione impiega esclusivamente luci a LED che consentono un risparmio del 50% rispetto alle precedenti tecnologie e viene impiegata esclusivamente energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Si tratta quindi di una struttura che rispetta appieno le importanti misure che l’Insegna ha attuato negli ultimi anni verso la completa sostenibilità energetica, concretizzando il proprio passaggio da un mix energetico centrato sui combustibili fossili a uno basato sulle fonti rinnovabili

Una spesa smart e sostenibile

Il nuovo punto vendita offre ai clienti l’opportunità di godere di un ampio assortimento e di un’esperienza di acquisto semplice e smart. A partire dal reparto frutta e verdura, con una vasta scelta di prodotti che vengono consegnati freschi ogni giorno, fino al reparto panetteria e al corner dedicato alla gastronomia con tante proposte di piatti pronti. Nell’ambito di una più ampia strategia di sostenibilità, inoltre, l’Azienda ha inserito nel proprio assortimento una vasta scelta di prodotti certificati V-Label e clima neutrali a marchio Vemondo.

Una decisione che consente anche alla clientela di Caltanisetta di accedere ad un’offerta di referenze ecosostenibili continuative, come yogurt, gelati, pizze, lasagne, burger e cotolette a base vegetale, a cui si aggiungono numerosi articoli promozionali. Infine, completano la proposta di Lidl Italia il reparto dedicato alla cura della casa e della persona, in cui trovare le ultime novità del make-up, e quello rivolto agli amici a quattro zampe, sempre ad un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Informazioni utili

Per garantire la massima flessibilità di servizio gli orari di apertura del nuovo punto vendita Lidl sono i seguenti: dal lunedì a sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8 alle 20. A favore della clientela sono presenti in totale 140 posti auto.