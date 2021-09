A Milano apre la Sex Education Bakery per tutti i fan della serie di Netflix

In occasione del lancio della terza stagione di "Sex Education", il 17 e 18 settembre la storica Patti Bakery & Bistrot di Milano (Piazzale Cadorna, angolo Via Pietro Paleocapa) si trasformerà nella Sex Education Pop Up Bakery, uno spazio interamente dedicato ai fan della celebre serie Netflix con attività esclusive a loro riservate. L’ingresso, gratuito e contingentato secondo le norme anti-covid, sarà possibile dalle 14 alle 19 di venerdì 17 e dalle 10 alle 19 di sabato 18 settembre.

Le sfide

Durante le due giornate il pubblico verrà coinvolto in una serie di sfide e attività interattive, l’intero locale sarà allestito a tema, con aree dedicate dove sarà possibile scattare foto divertenti e dare spazio alla propria creatività. Ispirandosi alla grande passione per la pasticceria di Aimee, una delle protagoniste della serie, anche i fan potranno mettersi alla prova e avranno l’opportunità di creare insieme a una cake designer il proprio cupcake personalizzato ispirato ai messaggi di Body Positivity contenuti nella terza stagione di Sex Education. Piccoli, grossi, dritti, storti, i fan scopriranno attraverso i cupcake che i nostri corpi non hanno una sola forma, ma ognuna di esse è comunque perfetta.

Le strade di Milano saranno inoltre animate da alcune cargo bike itineranti che distribuiranno cupcake ai passanti.

La terza stagione di "Sex Education" debutterà su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo proprio venerdì 17 settembre con 8 nuovi episodi.