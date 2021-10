Milano, arriva la birra di Giannasi

Da pochi giorni Giannasi ha anche la sua birra ufficiale. Lo storico chiosco di pollo allo spiedo in Porta Romana - il più famoso di Milano - ha infatti lanciato pochi giorni fa sui social (e dal vivo) la sua nuova birra.

L'annuncio

“C’è chi l’ha sempre desiderata e chi mente. Finalmente Giannasi ha la sua birra ufficiale! Birrando è il connubio ironico fra Birra e Dorando. Una vera Lager al profumo di miele, grano falciato e luppolo finemente speziato”. Questo l’annuncio sulla pagina Facebook di Giannasi, che dal 1967 è una vera e propria istituzione in città.

Sulla lattina della birra compare proprio lui, il Sig. Giannasi, alle cui spalle, sullo sfondo si intravede il Duomo di Milano. In alto, la scritta Birrando- Lager Beer de Milan, mentre sotto in stampatello in carattere evidenziato in rosso si legge Giannasi 1967.

La birra vede il concept e il design dell'agenzia Almacreativa di Milano.