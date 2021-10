In tv torna "Il Collegio". Tra gli studenti una ragazza di Milano

Manca poco alla nuova edizione de Il Collegio, il programma realizzato da Rai 2 in collaborazione con Banijay Italia. Nato come un esperimento sociale e diventato un cult del piccolo schermo, il programma farà il suo debutto il 26 ottobre, in prima serata, su Rai 2.

Giunto alla sesta edizione, il format si prepara ad accogliere venti nuovi studenti, pronti a varcare i cancelli del collegio “Regina Margherita” di Anagni per occupare i banchi della nuova classe, ambientata nel 1977.

La studentessa di Milano

Tra gli studenti partecipanti, che si preparano ad abbandonare le abitudini della vita moderna, una arriva proprio dalla provincia di Milano. E' Beatrice Genco, 14 anni, di Paderno Dugnano. Vegana e politeista, Beatrice è amante del rock, del punk e del metal.

Con una grande passione per il disegno e il sogno di trasferirsi in Giappone, Beatrice si definisce una "persona rivoluzionaria", che lotta contro le discriminazioni di genere e che è pronta a discutere - e a far valere le proprie ragioni - all'interno del programma.