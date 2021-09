Karate, calcio, nuoto e tanto altro: i nuovi corsi di Aspria Club per i più giovani

E' incentrata sulle famiglie la nuova offerta di Aspria Harbour Club, che da quest'anno propone una ricca varietà di attività didattiche rivolte ai più giovani, dai neonati agli adolescenti, con corsi creati da esperti del settore in un ambiente divertente e sicuro.

Il club alle porte di San Siro offre occasioni uniche per fare nuove amicizie, socializzare e fare sport nei 7 ettari di verde a disposizione della struttura, con uno staff tecnico altamente qualificato.

Aspria Academy

La famiglia è al centro della filosofia di Aspria e per questo è stato creato Aspria Accademy, un programma completo che propone attività ed eventi, offrendo libertà e flessibilità a tutta la famiglia, per accompagnare i giovani in ogni fase della loro crescita, dalle abilità motorie nella prima infanzia all’interazione con gli altri e allo spirito di squadra nell’adolescenza, sempre con l’obiettivo di consolidare la fiducia dei giovani nelle loro capacità.

I corsi

Il planning dei corsi Accademy è ricco di opportunità e tante novità, come il corso di Karatè, Calcio, nuoto sincronizzato, Hip-hop, American Video Dance, per imparare le coreografie delle canzoni più famose e Trx Shared Class, per condividere con i propri piccoli un allenamento che sviluppa forza, agilità ed equilibrio grazie ad un innovativo attrezzo alla cui struttura portante sono appese due bande in tessuto molto resistenti che sfruttano la forza di gravità e del corpo.

All’ampia gamma di attività si aggiungono il servizio Mini Club e Junior Club, anche durante i weekend, le prestigiose Tennis e Swimming Accademy, le Feste di Compleanno a tema e i Camp durante le vacanze scolastiche. Garantite tutte le misure di sicurezza e di rimborso: qualora dovesse verificarsi un’interruzione del servizio per cause dipendenti dall’organizzazione o imputabili in materia di prevenzione Covid-19.