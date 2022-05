A Milano apre un locale dove assaporare la vera gastronomia di Hong Kong

Apre nel cuore di via Paolo Sarpi Hekfanchai Bakery, la quinta insegna del gruppo che da oltre un anno diffonde a Milano la vera cultura gastronomica di Hong Kong. Dopo il primo bing-shi in via Padova nell’ottobre 2020, i locali di via Niccolini e di via Sforza ed Hekfan – il ristorante di alta cucina in Brera – arriva il format inedito dedicato alla tradizionale pasticceria di Hong Kong. Dietro le quinte, l’ormai celebre team formato dal founder Eric Yip e lo chef King Cheung, tra i primissimi ambasciatori della cucina honkonghese in Italia.

Tutti i giorni dalle 10 alle 22, Hekfanchai Bakery si divide in due ingressi e due spazi diversi: da una parte si possono scegliere le raffinate confezioni brandizzate da portare a casa, dagli scaffali ricolmi di biscotti dolci o salati e tante piccole leccornie. Dall’altra invece la caffetteria dove sedersi sul lungo bancone dove gli abili pasticceri preparano tutto al momento: dai Polo Bun alle crostatine di uova, fino ai più tipici street food dolci di Hong Kong come i “lecca-lecca” con zucchero e fagioli rossi, proprio come tra le vie trafficate dell’isola cinese. Non mancano per l’aperitivo una selezione di birre cinesi artigianali, sia alla spina che in bottiglia, e cocktail classici anche analcolici.

Nel cuore di Brera, Hekfan racconta l’alta cucina di Hong Kong

Ha aperto a Marzo 2022 in via Formentini 2 Hekfan, il ristorante di alta cucina del team Hekfanchai . Una vera e propria evoluzione, per raccontare alla città ormai internazionale di Milano la vera cultura gastronomica honkonghese attraverso la cucina tradizionale, confortevole e al contempo elegantissima dello chef Kin Cheung. “Hek” significa mangiare, “Fan” sta invece per cibo; manca Chai, giovane, per sancire un format di altissimo livello, dove eleganza e simbolismi si ritrovano nelle 4 sale del ristorante, ognuna dedicata a un elemento diverso della natura: legno, acqua, fuoco e terra – mentre l’oro è dedicato alla cucina.

Il menù, che cambia stagionalmente, propone diverse formule alla carta o di degustazione: dai mitici dim - sum a piatti sempre più complessi come il maiale Don Po la cui cottura viene ultimata al tavolo o come l’Abalone cotto lentamen te nel vino di riso Shaoxing, fino a ricette più riconoscibili come la cascata di noodles fritto in salsa pepe nero con verdure.