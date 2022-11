Action apre un nuovo negozio a Milano

Action, il discount non-food, continua il suo piano di sviluppo in Italia e apre oggi 5 novembre il nuovo punto vendita di Opera, in Viale Enrico Berlinguer.

Il negozio

Distribuito su una superficie di oltre 720 metri quadrati, il punto vendita di Opera sarà aperto tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 08:30 alle 20:30 e la domenica dalle 9 alle 20.

Il negozio è il ventiduesimo aperto nel Paese e il tredicesimo in Lombardia, dove il marchio ha debuttato nell'aprile 2021 a Vanzaghello seguito dalle aperture di Cambiago, entrambe nell'area metropolitana di Milano, Voghera (Pavia), Castel Mella (Brescia), Trescore Balneario (Bergamo), Brescia (con due negozi), Appiano Gentile (Como), Desenzano del Garda (Brescia), Vertemate con Minoprio (Como), San Martino Siccomario (Pavia) e San Giuliano Milanese. Con questo nuovo store Action rafforza la sua presenza sia nel milanese – dove ora conta quattro punti vendita - che nella regione, consolidando ulteriormente il suo progetto di crescita sul mercato italiano.

Nei mesi scorsi l’insegna ha annunciato un piano di sviluppo nel paese concentrato sull’apertura di altri punti vendita entro la fine dell’anno e una campagna di assunzioni per un totale di 500 nuovi dipendenti. Per avvalorare ulteriormente il suo sviluppo in Italia, a inizio anno Action è entrata in Federdistribuzione – che rappresenta le aziende della Distribuzione Moderna, alimentare e non alimentare in Italia.

La mission di Action

Ogni giorno Action sorprende i propri clienti con prezzi convenienti e un catalogo ricco e in continuo cambiamento negli oltre 2.100 negozi in Europa.

"Siamo entusiasti di questa nuova apertura in Lombardia. Con il negozio di Opera sempre più clienti italiani potranno vivere in prima persona la shopping experience targata Action. Il loro entusiasmo dimostra il successo della nostra formula unica: una gamma di prodotti ampia e sempre nuova, di qualità e a prezzi contenuti " ha commentato Philippe Levisse, direttore generale di Action Italia.

"Sorpresa" e "prezzi bassi"

"Sorpresa" e ‘"prezzi bassi" distinguono Action da molti altri discount non-food presenti sul mercato: due terzi dell’assortimento cambia costantemente con oltre 150 nuovi prodotti introdotti ogni settimana. La gamma di prodotti, con articoli di oltre 350 brand conosciuti e più di 70 marchi privati, è composta da 14 categorie: decorazioni, bricolage, giocattoli e intrattenimento, cartoleria e hobby, multimedia, articoli per la casa, giardino e outdoor, lavanderia e pulizia, animali domestici, sport, abbigliamento e biancheria.