A Milano apre QUBOutique, il nuovo negozio del Teatro Arcimboldi

A Milano nasce QUBOutique, il nuovo negozio del Teatro Arcimboldi, pronto ad accogliere il pubblico ogni sera con esclusive collezioni di oggettistica e tante bellissime idee regalo per rendere magiche le festività.

Il primo "foyer-store" in Italia

QUBOutique è il primo “foyer-store” in Italia che offre a cittadini e spettatori occasioni di svago alternative, in cui potranno appassionarsi, attraverso prodotti editoriali di qualità, oggetti d’arte e di design, selezione di vinili e poster d’autore a tutti gli eventi culturali e di spettacolo ospitati dal TAM e dai teatri gemellati.

Un progetto importante, voluto da Marzia Ginocchio e Gianmario Longoni, alla guida del TAM dal 2020, e che vede 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE come partner d’eccellenza nella gestione dell’offerta di QUBOutique: due realtà culturali forti di un legame sinergico che in QUBOutique trova la più felice realizzazione.

Tra editoria e design

QUBOutique è pensato per offrire una selezione di qualità di editoria, design, arte e accessori. Prodotti legati al mondo dello spettacolo a anche allo stesso Arcimboldi, grazie a una linea personalizzata TAM, ispirata alla sua mission e alla sua offerta culturale. Sono inoltre ospitati i prodotti dedicati agli eventi in corso: è possibile acquistare il programma di sala, il poster e tutti i prodotti di merchandising che renderanno indimenticabile l’esperienza vissuta in platea.

Non solo, il bookshop propone al pubblico una selezione unica di libri dedicati al Teatro, all’Arte e allo Spettacolo, tra best sellers e ultime uscite.

E ancora, ci si può immergere tra gli oggetti di arredo, accessori moda e articoli dedicati anche ai più piccoli. Ci saranno i classici del design moderno, ma anche pezzi unici a tiratura limitata.

QUBOutique è anche un nuovo spazio di design: il progetto architettonico del bookshop dialoga armoniosamente con le geometrie esistenti del foyer, creando delle prospettive irreali e immateriali ispirate al mondo del teatro e all’interno del quale si potrà scoprire l'esclusiva linea di merchandising ufficiale del TAM e non solo. Un luogo prezioso, dove l’architettura e la qualità degli arredi sposano le linee e i volumi del teatro disegnato da Vittorio Gregotti.

Le occasioni per Natale

In occasione delle festività natalizie è attiva (fino all’8 gennaio) la Promo Natale: sconto 20% sui titoli editi da 24ore cultura e in omaggio una matita TAM.