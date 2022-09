Massimo Dutti inaugura il nuovo negozio ecologico (e tecnologico)

Ha inaugurato venerdì 2 settembre, in Via Dante 2, il nuovo negozio di Massimo Dutti, che presenta una nuova proposta di interior design. Il nuovo concept del negozio è stato infatti progettato per potenziare l’immagine del marchio, molto più raffinata, in cui l’uso dei materiali e di tecniche artigianali veste lo spazio. Gli arredi danno un tono alle diverse zone, con forme più organiche e colori più neutri e naturali. La luce viene proiettata in modo indiretto, creando un effetto naturale ed utilizzandola in modo raffinato. Tutto ciò crea un ambiente puro, che non fa altro che potenziare questa rinnovata identità.

Il nuovo concept di interior design di Massimo Dutti manifesta l’evoluzione naturale del marchio, riflettendone l’eccellenza non solamente al momento dell’acquisto delle collezioni, ma anche nell’esperienza stessa della pura visita in negozio.

L'ingresso del negozio

L’ingresso principale del negozio è caratterizzato dalla visione e dalla trasparenza dello spazio e le vetrine convivono con l’interno del negozio, offrendo al cliente una visione globale che ne facilita l’accesso alle collezioni ed ai diversi spazi.

La nuova immagine allinea tutti gli elementi in armonia per mostrare lo storytelling del marchio e il suo DNA più essenziale. Inoltre, il nuovo negozio risponde al concetto più avanzato di negozio eco-efficiente del Gruppo Inditex e dispone di una serie di elementi innovativi che uniscono moda e tecnologia, con una attenzione particolare del marchio nel voler fornire costantemente nuove esperienze d’acquisto ai clienti.

Un negozio eco-efficiente

Il nuovo negozio risponde al concetto più avanzato di eco-efficienza del Gruppo Inditex, riducendo del 30% il consumo di energia elettrica e del 40% quello di acqua rispetto ad un negozio tradizionale. Tra le misure di eco-efficienza, spicca l’illuminazione del negozio, con sistemi per l’ottimizzazione dell’illuminazione degli arredi e l’uso esclusivo di LED (Light-Emiting Diode). Inoltre, sono anche state programmate delle accensioni parziali degli spazi del negozio, in funzione dell’orario o delle attività previste, nonché l’accensione automatica in base al rilevamento del movimento nelle zone di lavoro interno.

Per quanto riguarda la climatizzazione, il livello di ventilazione viene controllato in funzione dell’occupazione dello spazio mediante sonde di CO2. Le macchine installate dispongono della tecnologia inverter, che è in grado di regolare l’indice di carico in base alla richiesta di freddo/caldo, adattando così il consumo alle esigenze di ciascun momento. La barriera d’aria viene controllata da una sonda con tre fasi di funzionamento, che dipendo no dalla temperatura interna. Infine, l’installazione di elementi di controllo e supervisione permette la lettura a distanza dei consumi istantanei, al fine di rilevare e correggere qualsiasi problema che interessi l’uso degli impianti ed i loro consumi energetici.

Infine, viene fatto un uso efficiente dell’acqua e vengono creati degli spazi interni per promuovere il riciclaggio dei materiali.

I servizi esclusivi

Il nuovo negozio sorprende i propri clienti con servizi esclusivi, che renderanno la loro visita un’esperienza d’acquisto unica. All’interno del negozio, oltre alla consueta ed eccellente attenzione fornita dai dipendenti del marchio, viene aggiunto un innovativo servizio di Style Advisor by Appointment, mediante il quale qualsiasi cliente potrà richiedere un appuntamento per essere assistito in modo personalizzato da uno Style Advisor durante la propria visita in negozio, presso un camerino esclusivo destinato a tale scopo.

Tra tecnologia e sostenibilità

Di seguito le innovazioni principali in ambito tecnologico.

E-ticket: mediante questa iniziativa, il cliente potrà scegliere di ricevere lo scontrino d’acquisto in formato elettronico, riducendo così il consumo di carta. Massimo Dutti si riafferma nel proprio progetto mirato a lavorare sempre in modo etico e responsabile nei confronti dell’ambiente e della società, al fine di avanzare, passo a passo, verso una moda sostenibile in tutti i suoi aspetti.

Modalità Negozio: è l’ultima tecnologia applicata al modello di negozio integrato “offline-online”, ovvero il controllo remoto del contenuto dei negozi da parte del cliente. Mediante l’app di MD, il cliente può attivare questa funzione e scegliere di navigare all’interno del negozio che desidera. A partire da quel momento, può vedere le collezioni disponibili nello spazio stesso, può acquistare online una specifica unità e, se lo desidera, può ritirarla in negozio dopo soli 30 minuti, il tempo necessario affinché il personale prepari l’ordine. Un’altra modalità di funzionamento permette la ricerca dei capi. Questa funzione è disponibile grazie all’inserimento della tecnologia di identificazione a radiofrequenza RFID in tutti i negozi. Avrà a portata di mano tutte le informazioni relative agli orari ed ai servizi offerti dal negozio.

Tutti i dipendenti, infine, dispongono di dispositivi mobili, affinché, nel caso in cui il capo non sia disponibile in negozio, sia possibile acquistarlo online e riceverlo entro 48 ore presso il nego