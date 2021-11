Gaming, design e cucina nel nuovo spazio esperienziale di Webidoo

A Milano arriva Webidoo Store, il primo tech experience store in Europa, che aprirà a Milano il 6 novembre. Lo store verrà lanciato da Webidoo, azienda italiana specializzata nella promozione della digital transformation.

Lo spazio

Si tratta di uno spazio dedicato all’innovazione e alla tecnologia in cui provare prodotti tecnologici di frontiera in anteprima sul mercato italiano messi a disposizione dai più importanti produttori di innovazione, in differenti settori merceologici. Gli stessi prodotti possono essere noleggiati o acquistati sulla piattaforma webidoo.store.

Presso lo store di Milano Porta Nuova, in via Vespucci 12, angolo Melchiorre Gioia, il visitatore potrà scoprire le novità più esclusive riguardo a gaming, home design, cucina, mobilità, sound, fotografia e video, sport&fitness, benessere e salute.

Un vero experience store

L’experience store è un modello di business già affermato oltreoceano che sbarca per la prima volta in Europa proprio qui in Italia. Un concept che unisce innovazione, anteprime ed esperienza on line e off line, in un luogo allo stesso tempo fisico e virtuale, che diventa a tutti gli effetti un hub di promozione per l'innovazione. Webidoo Store ospiterà infatti eventi dedicati alla formazione sui temi del digitale e dell'esplorazione delle nuove prospettive tecnologiche e sociali per consumatori e imprese.

L'approccio Experience-Based di webidoo Store non è unicamente rivolto ai consumatori: in linea con la mission di webidoo, saranno presenti spazi dedicati all’innovazione per le aziende, soprattutto PMI, nei quali sperimentare e acquistare soluzioni digitali innovative che vanno dai servizi di Digital Marketing alle nuove frontiere del Fintech, dai pagamenti digitali alla Blockchain.

L’era digitale è già arrivata e webidoo punta a supportare i consumatori e le imprese nella scelta dei migliori prodotti tecnologici e delle più avanzate soluzioni digitali presenti sul mercato. Il nuovo store è uno spazio in cui i clienti avranno l’opportunità di toccare con mano gli ultimissimi ritrovati Hi-Tech, le aziende e i professionisti potranno scoprire il potenziale delle piattaforme web più evolute, dell’e-commerce e del digital advertising, e i Brand di Tecnologia avranno accesso ad una piazza unica dove esporre e far conoscere i propri prodotti, il tutto con il supporto degli specialisti digitali di webidoo.

Informazioni utili

Indirizzo: Porta Nuova, Via Amerigo Vespucci 12, angolo via Melchiorre Gioia

Orari apertura: Martedì-Domenica dalle 11 alle 20.