Gennaio all'insegna della pizza, tutte le promozioni a Milano

Il Blue Monday e il rientro al lavoro mettono malinconia? A consolare chi vorrebbe essere ancora in vacanza ci pensano alcune pizzerie di Milano, che in occasione del Blue Monday - il 16 gennaio - hanno previsto delle promozioni a tutti i loro clienti.

Si inizia da Cocciuto, che nel suo locale di Via Procaccini renderà possibile ricevere in omaggio una confezione di fazzoletti di carta personalizzata con degli ironici stickers e scoprire in anteprima la nuova Pizza Special del 2023 ideata dal team di pizzaioli: salame rosa, carciofi alla brace e stracciatella km 0 sono solo alcuni degli ingredienti che compongono la speciale pizza che, dal giorno successivo, sarà disponibile in tutti i locali dell’insegna.

Le iniziative speciali, però, non finiscono qui: in programma per il 20 gennaio, nel ristorante di Via Procaccini, il terzo appuntamento con il Cocciuto Perfect Match, il blind date per i cuori solitari.

Le offerte del Mannarino

Per un Blue Monday ad alto tasso di proteine Il Mannarino propone uno speciale sconto del 15% sull’acquisto di tutte le bombette. Panata, Mortazza e Campagnola sono solo alcune delle golose tipologie disponibili. La promozione sarà attiva per 24 ore in esclusiva sullo shop online.

Le promozioni per il World Pizza Day

In occasione del World Pizza Day, che invece si terrà il giorno dopo, il 17 gennaio, tutti i ristoranti italiani di Obicà Mozzarella Bar - Malpensa escluso - si preparano ad accogliere i propri clienti con una dolce coccola: per ogni pizza ordinata si riceve in omaggio un mini tiramisù.

Un'iniziativa speciale per gustare l'iconica Pizza tonda nata dall’unione di lievito madre naturale e farina del Molino Paolo Mariani, frutto di una lenta lievitazione di almeno 48 ore.