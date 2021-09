Il lavoro incontra i candidati: gli open day di Adecco in 29 filiali a Milano

Porte aperte nelle filiali Adecco di Milano e provincia, che tra i mesi di settembre, ottobre e novembre daranno modo a chi cerca lavoro di entrare in contatto diretto con oltre 2.000 opportunità professionali aperte in questo momento su tutto il territorio provinciale.

Gli Open Day

Le filiali saranno aperte a tutti il 22 settembre, il 13 e il 20 ottobre e il 17 e il 24 novembre prossimi. Nel corso degli Open Day ogni candidato avrà l’opportunità di conoscere da vicino le posizioni aperte che meglio si sposano con il profilo professionale, le competenze e le attitudini di ognuno. Grazie alla consulenza dei recruiter presenti in filiale, inoltre, i candidati avranno la possibilità di effettuare una valutazione del proprio Curriculum Vitae e verificare la loro Digital Reputation, elemento da non sottovalutare nell’epoca dei social media, e riceveranno alcuni utilissimi consigli su come affrontare un colloquio di lavoro.

Lidia Molinari, People Advisor Director Adecco Workforce Solutions, ha commentato: “Proprio come già fatto qualche mese fa, riteniamo che sia fondamentale continuare a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in un momento in cui la campagna vaccinale è arrivata a coprire circa il 70% della popolazione e il mercato del lavoro comincia a dare segnali di ripartenza importanti. In questo momento abbiamo oltre 8.000 posizioni aperte in tutta Italia e vogliamo fare in modo che le nostre filiali tornino ad essere il vero punto di contatto tra candidati e mercato del lavoro, perché la presenza fisica può essere una leva in più per permetterci di comprendere al meglio le caratteristiche di tutti coloro che andremo a incontrare e selezionare”.

Gli Open Day saranno un modo per offrire un supporto diretto a tutti coloro che cercano un’opportunità lavorativa, sia essa stabile o temporanea. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dedicato.