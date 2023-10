Magie d'autunno: l'Orto Botanico di Brera

A Milano non mancano mai piccole oasi da riscoprire, angoli di verde che resistono anche in una grande metropoli in continuo movimento. Nascosto dietro la facciata Sud del Palazzo di Brera, l’Orto Botanico è un romantico giardino tra gli edifici del centro di Milano. Un luogo storico, ufficialmente riconosciuto come Museo.

Il giardino ha una lunga storia, che risale al XIV secolo, quando era luogo di meditazione e di coltivazione di piante per i padri Umiliati e poi, dal XVI secolo, per i Gesuiti. Nella seconda parte del XVIII secolo, per volontà dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria, il Palazzo di Brera diventò un centro culturale di riferimento a Milano per l’arte, le lettere e le scienze. In questo contesto, nel 1775 il giardino venne istituito come Orto Botanico di Brera e, da allora, ha avuto la funzione di luogo di alta formazione in farmacia e medicina, utilizzando le specie medicinali coltivate tra le sue mura. Nel 1935 l’Orto è stato annesso all’Università degli Studi di Milano, che lo gestisce ancora oggi.

Nel 2001 il giardino ha riaperto in modo permanente al pubblico dopo un’attenta fase di restauro che ha riportato in evidenza l’originale disegno, caratterizzato da due suggestive vasche ellittiche, dal silenzioso arboreto e da fitte aiuole, che ospitano importanti collezioni del genere Salvia, Hydrangea, Paeonia e tematiche (medicinali, mediterranee, tintorie, tessili e della carta, …). Nel 2018 è stato riqualificato anche lo storico arboreto.

In ogni stagione, come un museo vivente a cielo aperto, offre ai visitatori emozioni e sorprese, che vale la pena scoprire.

La missione

Il Museo Orto Botanico di Brera offre un’esperienza unica per scoprire la bellezza del mondo delle piante nel centro di Milano. Cerchiamo di creare consapevolezza per il ruolo centrale che le piante hanno nella nostra società e per i nostri ecosistemi.

La visione

L’Orto Botanico di Brera intende far sperimentare ai suoi visitatori il mondo delle scienze vegetali. Scoperte del passato e ricerche nel futuro per capire come funzionano le piante, come possiamo raggiungere un uso sostenibile delle piante per i nostri bisogni e per preservare la biodiversità.

Dove e come

L’Orto si trova in centro, in zona a traffico limitato, e si raggiunge facilmente con i seguenti mezzi pubblici: MM3 (Montenapoleone), MM2 (Lanza), MM1 (Cairoli)

Tram e bus 1, 2, 4, 12, 14, 61, 94. L’Orto è raggiungibile dalla Stazione ferroviaria di Milano Centrale (3 fermate linea MM3), dalla Stazione ferroviaria di Milano P.ta Garibaldi (1 fermata linea MM2), dalla Stazione ferroviaria di Milano Cadorna (1 fermata linea MM1).

Sconsigliamo di arrivare con auto privata. Chi avesse comunque questa necessità potrà usufruire di parcheggi a pagamento della zona. Nella via privata Fratelli Gabba non è consentito il parcheggio. L’ingresso di Via Gabba 10 è dotato di rampa per agevolare l’accesso a carrozzine e a persone con mobilità ridotta. Per particolari esigenze contattare l’Orto