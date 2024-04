Le 5 migliori gite non lontano da Milano per il lungo ponte del 25 d'aprile

Quello che ci aspetta è un weekend di aprile con il meteo che promette giornate perlopiù soleggiate ma con temperature decisamente sotto le medie stagionali. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questo mese di aprile. Qualche meta per trascorrere all'aperto un fresco fine settimana di primavera.

1 . La Rocca dei Promessi Sposi

Il castello dell'Innominato, storicamente noto come rocca di Vercurago, è una fortificazione risalente al XIII secolo posizionata su un'altura al confine tra i comuni di Lecco e Vercurago, da dove si gode una bella vista sul fiume Adda, sul lago di Olginate, naturalmente su quello di Como. Secondo la tradizione popolare lo scrittore Alessandro Manzoni, nel suo romanzo I promessi sposi, si ispirò a questa rocca per ambientare la residenza dell'Innominato. Continua

2 . Passerella e Ponte Tibetano

Visitare Dossena, nel cuore della Valle Brembana, a meno di due ore d'auto da Milano, significa immergersi in un microcosmo ricco di storia, arte e cultura

incastonato nella incontaminata cornice naturale delle Prealpi Orobiche. Un luogo magico che offre anche due preziose attrazioni: Il ponte tibetano più lungo del mondo e la passerella sospesa nel vuoto. Percorrere il Ponte Tibetano di Dossena è un’esperienza unica. Il Ponte nel Sole è un punto di vista inedito e mozzafiato sui paesaggi suggestivi delle Prealpi Orobiche, con le vette dei monti Grigna, Gioco e Alben, e il fondovalle di San Pellegrino. La passerella si sporge per 12 metri oltre il profilo della montagna: i panorami sono davvero mozzafiato e lo sguardo si perde tra i laghi Briantei, il lago di Como (ramo lecchese) e le Alpi. Continua

3 . Belvedere

Un panorama davvero unico, consigliato anche da Regione Lombardia (qui tutte le opzioni per questa escursione). Questa passeggiata è molto semplice e adatta alle famiglie con bambini in tutti i periodi dell'anno. Il Belvedere è punto panoramico straordinario che si trova in Valsassina, ai Piani Resinelli. Per chi parte da Milano si consiglia di arrivare a Abbadia Lariana (nel lecchese) e da qui prendere il sentiero per il Belvedere. Quando ci sono giornate molto nitide si vede anche la Madonnina del Duomo di Milano. Continua

4 . Lago di Mezzola

Il lago di Mezzola (in lombardo Lagh de Mezzoeula) si trova a nord del lago di Como, dal quale è separato dall'ultimo corso del fiume Mera che scorre nel lembo occidentale del Pian di Spagna, ultimo pianoro della Valtellina formatosi dai sedimenti deltizi dell'Adda e del Mera stesso. Circa il 20% delle acque del lago di Como proviene da questo lago. La portata in entrata della Mera è di circa 20 metri cubi al secondo, in uscita di circa 24, grazie al contributo degli altri affluenti che, pur avendo un corso relativamente breve, portano al lago un discreto volume d'acqua. Continua

Cinquanta chilometri di ciclabile sull'Adda da Cassano a Lecco lungo i luoghi che ispirarono Leonardo da Vinci per i suoi quadri e i progetti idraulici. Una lunga pista ciclabile molto variegata per gli ambienti e le curiosità del tracciato dove nella parte iniziale percorre l'ecomuseo Adda di Leonardo (di cui a breve parleremo in un altro articolo, sotto una breve anticipazione), i luoghi dove Leonardo da Vinci progettò e realizzò diversi esperimenti idraulici con il fiume. La pista ciclopedonale si snoda a fianco del fiume Adda tra Cassano d’Adda e Lecco principalmente su ampie strade bianche. Durante il percorso si possono incontrare opere monumentali e prodigi dell’umanità come le dighe idroelettriche Edison ed Enel, Crespi d’Adda, le chiuse progettate da Leonardo e il suo traghetto, opera idromeccanica rivoluzionaria per l’epoca. Continua

Tra le tante attrazioni che offre Milano, sono molte le mostre in corso che vale assolutamente la pena di visitare in questi giorni. Alcune sono appena iniziate, altre sono agli sgoccioli. In questo articolo segnaliamo le quattro più importanti scelte per voi. Continua