Panettone Day, le proposte dei grandi chef per Natale

Venerdì 27 novembre Eataly celebra il Panettone Day. Manca quasi un mese al Natale, è giunto il momento di scatenarsi con gli assaggi del dolce che unisce l'Italia. Di seguito qualche proposta che vi farà venire l’acquolina in bocca.

- Andrea Berton



Una stella Michelin al “Ristorante Berton” di Milano e una al “Berton al Lago” di Torno – crea e firma un classico della tradizione dolciaria milanese.

Il suo panettone è realizzato artigianalmente con ingredienti selezionati che rispettano gli standard di qualità e la filosofia dello Chef, a garanzia dell'eccellenza del prodotto.

È possibile ordinare il Panettone Berton direttamente dall'e-shop dal sito. Prezzo: 40 euro.

- Eugenio Boer

Lo Chef patron del ristorante [bu:r], in collaborazione con il pasticcere Jean Marc Vezzoli, parigino di nascita e brianzolo d’adozione, presenta un panettone classico rivisitato in una versione personale e legata alla sua memoria: il [bu:r]ettone.

Gli ingredienti, selezionati con attenzione, arrivano dai piccoli produttori con cui lo Chef collabora ormai da tempo. Tra gli altri, il miele di Sulla di Ape Nera, i canditi siciliani del Maestro Corrado Assenza, le “uova di selva” della Valtellina e il burro di Malga. Questi, uniti alla sapienza di Vezzoli, restituiscono una sinfonia di sapori, fragranza e delicatezza.

Il [bu:r]ettone è disponibile solo a Milano, per gli ordini è possibile chiamare o scrivere su Whatsapp al 338.5035911. Prezzo: 40 euro.

- Gianluca Fusto

Gianluca Fusto presenta il primo Panettone Classico FUSTO Milano, nato da un'attenta selezione delle migliori materie prime per creare l'equilibrio perfetto nei contrasti: la farina Panettone di Molino Pasini, il burro della Normandia di Elle&Vire, i canditi fatti solo con agrumi siciliani e infine il connubio di tre vaniglie provenienti da Madagascar, India e Nuova Guinea.

Per garantire il massimo della qualità, il Pastry chef ha deciso di produrre il Panettone Classico nel suo formato migliore, quello da un chilo, in una limited edition di 200 pezzi. Insieme al panettone artigianale è possibile acquistare le creme per la farcitura: lo "Zabaione, come una volta" oppure la "Illegale al cioccolato". Le confezioni sono firmate e numerate a mano, riportano inoltre una rivisitazione della celebre frase di John Cage ("Ogni evento è unico e irripetibile"): "Ogni Panettone è unico e irripetibile".

É possibile preordinare il proprio panettone inviando un'email a contact@gianlucafusto.com oppure chiamando i numeri 345.4611227 - 348.4293001. Prezzo: 40 euro, le creme 5 euro l'una.

- Eataly - Panettone Day.

Un Black Friday speciale, perchè venerdì 27 novembre in tutti gli store Eataly d'Italia si celebra il Panettone Day, che prevede una scontistica del 20% sull’acquisto di almeno due panettoni o pandori fra le oltre 50 varietà e marche dell’assortimento di Eataly. A Milano e dintorni è possibile riceverli a casa grazie al servizio di spesa a domicilio Eataly Today.