Panini a Milano, dove mangiarne di buonissimi

Freschi, pratici, ma soprattutto buonissimi: i panini a Milano non sono solo una necessità per chi ha poco tempo a disposizione, ma sono diventati anche un trend delle pause pranzo. Parola d'ordine: gastronomia e farciture d'autore. Scopri in questa guida 5 locali a Milano dove gustare un ottimo panino.

. Gourmand, Corso Magenta, 87

In Corso Magenta questo luogo profumato vi stupirà con le sue proposte: dal panino con Prosciutto di cervo, brie fuso, funghi, salsa verde a quello con Prosciutto crudo di Parma 24 mesi, perle di melone, menta e ricotta di pecora, troverete sicuramente il sapore adatto al vostro palato.

. Michetta's, Via Ambrogio Campiglio, 13

Per i più nostaglici che ancora sognano la michetta dell'infanzia, questo è il posto giusto. Michetta's è una panineria gourmet dove il vero protagonista è il pane tradizionale di Milano, croccante all’esterno e morbido dentro, proposto in più di quaranta ricette tra salumi, carne e pesce. Un luogo tra Città Studi e Lambrate assolutamente da scoprire.

. Fancy Toast, Via Vittor Pisani, 13

Per chi ha voglia di fare un tuffo negli Stati Uniti, Fancy Toast è una tappa obbligata. Una grande fetta di pane, farcita con mille più uno ingredienti, aspetta solo voi. Da farciture vegetariane come barbabietola, avocado, ravanello e semi di zucca, ad ingredienti più azzardati come burro d'arachidi, cavolo rosso e senape, il menu è una vera scoperta gastronomica. Con prezzi assolutamente accessibili.

. Panino Giusto, Corso di Porta Ticinese,1

Non poteva mancare in questa guida anche Panino Giusto, nato nel 1979, che si caratterizza per strepitosi panini d'autore grazie alle numerose collaborazioni con chef stellati. Un nome su tutti? Alessandro Borghese. Non c'è da stupirsi che il brand sia riuscito ad esportare il panino italiano nel mondo.

. De Santis, Corso Magenta, 9

Ancora in Corso Magenta, ancora un posto dove gustare degli ottimi panini. Questa volta parliamo di De Santis, locale storico nel cuore della città che profuma di buono. Tra panini al prosciutto cotto, al culatello (come lo strepitoso "Blues", con pera, Brie fuso, limone e pepe) e al crudo, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

