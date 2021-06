Peck CityLife rinnova il suo menù con i nuovi Club Sandwich

Ha il sapore della contaminazione di stili, il nuovo concetto di food pairing che Peck Citylife offre ai milanesi in cerca di originalità. L’alta gastronomia milanese rinnova la carta del bistrot gastronomico, cocktail bar ed enoteca in CityLife, proponendo un piccolo viaggio nel gusto con la rielaborazione del Club Sandwich in 4 versioni gourmet. Tra queste merita una menzione speciale la variante al Vitello Tonnato, che incarna il trait d’union tra uno dei signature dish più apprezzati della storia di Peck, in questo caso coniugato con i riti di una società sempre alla ricerca di nuove nuances ed esperienze.

Con queste 4 proposte - Club Sandwich Classico, al Vitello Tonnato, al Salmone e Vegetariano - Peck si confronta con uno dei capisaldi della cultura americana, rileggendolo alla luce della propria storia, unicità ed eccellenza.

Per una nuova versione di aperitivo gastronomico, il bar tender di Peck CityLife ha pensato anche un’innovativa proposta di cocktail pairing. A ogni tipologia di Club Sandwich è stato abbinato un cocktail creato ad hoc per esaltare il gusto del piatto, valorizzandone sapori e materie prime.

La nuova proposta food & drink: il cocktail pairing

Tradizione e innovazione si incontrano nel Club Sandwich al Vitello Tonnato: una reinterpretazione contemporanea di uno dei piatti iconici di Peck, realizzato con carne di vitello cotta sottovuoto a bassa temperatura a circa 70 gradi. Il Club Sandwich viene completato da pomodori, lattuga e cetrioli sott’aceto. La celebre salsa tonnata è creata utilizzando maionese fatta a mano e tonno di altissima qualità. Paring ideale è il Salt Tiny, un cocktail che si distingue per il suo carattere salino, a base di Vodka Beluga, Ardbeg 10 e Cucunci Peck, il fiore del cappero. Il cucunci rievoca al palato i sapori del vitello tonnato, mentre la freschezza della vodka e l’affumicatura dello scotch contribuiscono a sgrassare la salsa.

Il Club Sandwich Classico è realizzato con ingredienti di primissima scelta: fesa di tacchino, salsa Caesar fatta con maionese di produzione di Peck, pomodori, lattuga, pancetta di carne italiana affumicata naturalmente con legno di faggio e uova. Da Peck CityLife viene proposto in abbinamento con il cocktail Fumo di Londra, realizzato con Gin Tanqueray 10 al Lapsang Tea, Chambord, Limone, Amarena e Vaniglia. Un drink fresco e morbido, in cui la nota affumicata del gin richiama quella del piatto.