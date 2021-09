Photofestival 2021: Fondazione 3M porta l'arte del ritratto a Melegnano

Anche quest’anno Melegnano partecipa al Photofestival, la più importante e ricca rassegna milanese di fotografia d’autore, giunta alla sua sedicesima edizione. Sono due le mostre che Fondazione 3M - istituzione culturale permanente di ricerca e formazione e proprietaria di uno storico archivio fotografico di oltre 110 mila immagini - porterà in paese dal 18 settembre: “Silvia Amodio. L’arte del ritratto” e “Belle e possibili”, ospitate rispettivamente presso il Castello Mediceo e la biblioteca Carlo Emilio Gadda.

Le mostre

L’esposizione “Silvia Amodio. L’arte del ritratto” indaga temi sociali complessi andando alla ricerca della personalità autentica dei soggetti che l’autore ritrae, esplorando i loro animi con delicatezza e dando loro dignità, senza ricorrere a immagini drammatiche. Con le sue fotografie, Silvia Amodio affronta temi di attualità come i problemi delle persone affette da albinismo, la malnutrizione in Burkina Faso e il lavoro minorile in Perù.

La mostra collettiva “Belle e possibili” ha invece come soggetto il ritratto femminile, che raffigura anche uno spaccato della società intorno agli anni Sessanta quando, abbandonando definitivamente il Dopoguerra, l’Italia si avviava a trascorrere un periodo di inaspettato benessere. Nelle donne ritratte, infatti, si possono scorgere le speranze e le aspettative di un’intera nuova generazione.

La mostra “Silvia Amodio. L’arte del ritratto” verrà inaugurata presso il Castello Mediceo in Piazza Vittoria a Melegnano il 18 settembre alle ore 18 e sarà aperta al pubblico fino a domenica 3 ottobre nei seguenti orari: dalle 16:00 alle 18:30 il giovedì e il venerdì, mentre dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30 il sabato e la domenica. “Belle e possibili” sarà invece inaugurata presso la biblioteca Carlo Emilio Gadda in Piazzale delle Associazioni a Melegnano alle ore 16:00 del 18 settembre e potrà essere visitata fino a domenica 10 ottobre nelle seguenti giornate: il martedì dalle 14:30 alle 18:30, mentre dal mercoledì al sabato dalle 10:00 alle 18:30. L’ingresso a entrambe le esposizioni è gratuito.