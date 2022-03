L'app video che fa conoscere le persone e i luoghi di Milano

Si chiama MiVedo, ed è la nuova app lanciata dal Comune di Milano in occasione della Giornata internazionale della Donna.

Molto di più di un semplice video, MiVedo sarà un vero e proprio contenitore nel quale reperire la produzione video della Città metropolitana (e quella storica della Provincia di Milano) per conoscere il territorio, le persone e le bellezze dell’area metropolitana milanese. Non solo: la nuova app si configura anche come una finestra sulle attività della Città metropolitana di Milano, aperta alla partecipazione dei Comuni, delle associazioni e dei cittadini.

Una videoteca aperta a tutti

MiVedo, realizzata in collaborazione con YouCo, la nota web agency, permetterà ai numerosi appassionati di consultare più facilmente e più organicamente la videoteca di proprietà della Città metropolitana suddivisa per Speciali e per Categorie (tra cui alcune storiche come "Gente di Milano") facilmente fruibili e dal piacevole aspetto grafico e cromatico.

L'esordio

L'esordio della nuova app di Milano avviene in occasione dell'8 marzo, con un video realizzato appositamente per la campagna di comunicazione dal titolo #bastapregiudizi. Consigliere e consiglieri, vicesindaca, dipendenti, direttrici e direttori dell’ente hanno prestato la propria immagine per dire basta agli stereotipi di genere.