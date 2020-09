Le cucine straniere più amate dagli italiani

Quali sono i piatti stranieri più amati dagli italiani? A rispondere è Uber Eats, che ha stilato la classifica "Foodcast 2020" delle cucine straniere più ricercate dagli italiani.

Le cucine esotiche preferite dagli italiani

Sono sempre di più le persone che hanno voglia di sperimentare nuovi abbinamenti da diverse parti del mondo: quale momento migliore di una serata a casa per provarli? Molti appassionati di viaggi e cucina hanno deciso infatti di utilizzare questi mesi di "nuova normalità", in cui si cena spesso tra le mura domestiche per il rischio di contrarre il covid, per scoprire i sapori di terre lontane con un semplice click. Secondo il "Foodcast 2020" le cucine esotiche di maggior tendenza in Italia sono 4: quella peruviana, con i suoi innumerevoli ingredienti e combinazioni di terra e di mare; quella venezuelana, che fonda le sue origini nelle tradizioni indigene; la cucina israeliana, piena di spezie e mix inaspettati; e, infine, le ricette dalla fredda Svezia sempre più di tendenza nei locali della Penisola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maxime Renson, General Manager di Uber Eats Italia, ha dichiarato: “Sebbene non ci sia la possibilità di viaggiare verso mete lontane al momento, è bello vedere che gli italiani stanno usando il lockdown per scoprire le diverse tipologie di cucine disponibili sull'app. Tutti coloro che hanno voglia di provare piatti peruviani, venezuelani, israeliani, svedesi o provenienti da altre parti del mondo potranno farlo comodamente a casa propria, regalandosi un momento di evasione durante le lunghe giornate della quarantena. Potranno volare in Tailandia con le ricette tipiche, o addirittura in Sri Lanka ordinando una cena capace di far viaggiare le papille gustative".