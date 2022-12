I 100 piatti più popolari nel 2022 a livello globale

La fine dell’anno fa rima con cene e con feste. Mai come quest'anno, infatti, dopo i numerosi lockdown del passato, i consumatori di tutto il mondo hanno deciso di dedicare le loro attenzioni (e i loro gusti) al cibo, tradizionale ma anche internazionale.

Ecco che Deliveroo, piattaforma leader nell’online food delivery, ha stilaro in merito proprio il suo "Deliveroo 100 Report", il tradizionale appuntamento di fine anno con il quale ripercorre i 12 mesi appena trascorsi raccontando i cento piatti più popolari e di tendenza sulla sua piattaforma a livello globale.

Tante gustose novità nella classifica di quest’anno, che rendono il mix dei piatti preferiti a domicilio una lettura mai così interessante, vista anche la presenza sul podio di una specialità italiana particolarmente amata, la Schiacciata Favolosa di All’Antico Vinaio di Firenze, in terza posizione a livello globale e tra le new entry più rilevanti.

I dieci piatti più popolari nel 2022

Ecco un assaggio dei dieci piatti più popolari del 2022 su Deliveroo in tutto il mondo:

1. Pita Chawarma di Poulet Mezzencore, Parigi, Francia 2. Burrito di Chipotle, Londra, Regno Unito 3. Schiacciata Favolosa di All'Antico Vinaio, Firenze, Italia 4. Chicken Sando di ? PICKL, Dubai, Emirati Arabi Uniti 5. Make Your Own Poke Bowl di ?Surfside Poké, Liegi, Belgio 6. Pad Thai di Ting Thai Caravan, Edimburgo, Regno Unito 7. Mixian with 1 Topping ??+?? ? di Tamjai Yunnan Mixian ??????, Hong Kong 8. Fish Burger di MOS Burger, Singapore 9. Iced Café Americano di Starbucks, Kuwait 10. Burrito Bowl di ? Boojum, Cork, Irlanda

Lo scorso anno, le poke bowl hawaiane avevano dominato la classifica, raggiungendo il primo posto in sei Paesi diversi. Nel 2022, i clienti hanno invece ampliato e differenziato maggiormente le abitudini in fatto di cibo, definendo così una classifica più variegata.

Dalla Pita a Poke, non ci sono due piatti uguali nella top ten globale e, anche per questo, la Deliveroo 100 di quest’anno può essere considerata a tutti gli effetti la più eclettica degli ultimi anni.

Il primato dei burritos

A livello di trend, i burritos, che siano preparati in un wrap o in una scodella poco importa, ?hanno raggiunto il primo posto in tre mercati e costituiscono il 5% dei 100 piatti globali. ?

Non sorprende poi che la pizza rappresenti il ??4% del totale delle specialità in classifica e che le persone in tutto il mondo la preferiscano in versione tradizionale, optando per la classica Margherita. L’hamburger invece, una delle specialità preferite nella Deliveroo 100 nel corso ? degli anni, si conferma anche nel 2022 la prima scelta a domicilio in tutto il mondo, rappresentando quasi un quarto delle posizioni (24%) della lista globale.

Uno sguardo più da vicino alla Top 100 di Deliveroo, rivela alcune divertenti tendenze negli ordini a domicilio nel corso degli ultimi 12 mesi. Ecco le principali.

Pazzi per il pollo

Che sia fritto, grigliato, avvolto in un wrap o tra due panini, gli utenti di Deliveroo amano ? il pollo: quasi un quarto (23%) delle posizioni della Deliveroo 100 di quest'anno sono occupati da piatti a base di pollo. Tra questi, il piatto che guida la ? classifica globale, il Pita Chawarma poulet (Shawarma kebab) di Mezzencore a Parigi, lo Spicy Chicken Sandwich di Popeyes a Londra e il Pollo allo Spiedo di Giannasi dal 1967 a Milano.

Gustose tradizioni

Alcuni Paesi prediligono i sapori tradizionali, con alcune specialità nazionali tra i preferiti della lista,come il Pain Au Chocolat di Chez Meunier a Parigi, la Spice Bag di Xian Street Food a Galway, la ? Pizza Margherita di Assaje a Milano o il ? Men Wah BBQ Pork with Egg and Rice ??????? da Men Wah Bing Teng ???? a Hong Kong.

Classici “confortanti”

I classici comfort food - pizza, hamburger, burrito e kebab - occupano ? 34 delle posizioni in classifica della Deliveroo 100 di quest'anno. Tra i preferiti, il Chicken Sando di PICKL a Dubai, lo ShackBurger di Shake Shack a Kuwait, il Burrito di Chipotle a Londra e il Double Mushroom Swiss Meal di Burger King a Singapore.

Fro-yo per sempre

La moda del froyo, lo yogurt gelato, sembra essere ? ancora molto attuale: cinque specialità sono entrate nel Deliveroo 100 di quest'anno, due dei quali sono il Frozen Yogurt con topping di PICK a Kuwait e l'originale Frozen Yogurt con topping di Snog a ?Londra.