Delivery, i milanesi scelgono (anche) la cucina gourmet

Quali sono i piatti in delivery più apprezzati dai milanesi? come sta cambiando l’offerta e i gusti dei consumatori? Lo ha indagato Uber Eats che conferma che il food delivery è diventata un’opzione ormai imprescindibile per la maggior parte dei milanesi.

La cucina gourmet arriva nel delivery

Nato con lo scopo di fornire un pasto veloce, dall'intramontabile pizza ai sempre apprezzati hamburger e, più recentemente, ai pokè, che negli ultimi anni hanno registrato trend di crescita vertiginosi, a Milano il settore ha conquistato anche la cucina gourmet, tradizionalmente consumata nei ristoranti, che ora viene scelta dai cittadini per le loro cene più sofisticate: sono in crescita costante i ristoranti che fanno ricorso al delivery per aumentare il loro business.

Le preferenze su Milano

Tra i diversi ristoranti a Milano che propongono una cucina più raffinata, gli utenti hanno espresso maggiori preferenze, in termini di ordini dall’inizio dell’anno, per:

- Ta Hua

- Biga

- Dan Yan

- Le Nove Scodelle

- TED Lobster, Burger and Pizza

- Soulgreen

- Vurria

Le enoteche preferite

Ma non solo cibo: i trend degli ordini dimostrano che i milanesi utilizzano il delivery anche per scegliere del buon vino che accompagni i loro pasti o da regalare quando si è ospiti. L’Enoteca Maggiori è il partner che nel corso dell’ultimo anno ha ottenuto l’ordine più oneroso, ben €670 in una volta sola. Trend che si rafforza con le catene di supermercati che propongono una vasta scelta di vino e alcolici in generale.

Le zone della città più attive

Le zone della città più attive sono Centrale, Sant’Ambrogio e Ticinese dove gli ordini arrivano maggiormente durante la fascia oraria della cena e nei weekend. Molti utenti però, scelgono il delivery anche a pranzo e durante la settimana, soprattutto il giovedì.

Trend di ordini che va di pari passo con l’offerta sempre più ampia e diversificata presente in app: a Milano sono cresciuti infatti di circa il 10% i ristoranti partner di Uber Eats, che ormai fanno del delivery un vero o proprio business alternativo a quello più tradizionale.