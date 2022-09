50 Top Pizza, Denis Milano tra le migliori 50 pizzerie del mondo

Risale a giugno di quest'anno l'inaugurazione della pizzeria Denis a Milano, in zona Moscova. Nonostante sia "sulla piazza" da solo una manciata di mesi, la nuova creatura del pizzaiolo bellunese Denis Lovatel strega anche le più importanti guide di settore, tanto da ottenere la 48ª posizione nella classifica di 50 Top Pizza World 2022.

L'evento si è svolto mercoledì 7 settembre nella suggestiva cornice del Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli. Qui si è tenuta la presentazione della classifica mondiale delle pizzerie del progetto editoriale 50TopPizza.

Un grande riconoscimento

Denis Lovatel, già titolare della pizzeria Da Ezio ad Alano di Piave (BL) e della pizzeria interna al Rosa Alpina, insieme al St Hubertus di Norbert Niederkofler (3 stelle Michelin), fa passi da gigante anche sulla "piazza più difficile d'Italia", portando anche nel capoluogo meneghino la sua famosa pizza di montagna, nata da una filosofia che abbraccia sostenibilità e rispetto del territorio.

Filosofia e riconoscimenti

La pizza di Denis Lovatel porta con sé una nuova concezione di una pietanza che solitamente è considerata un fast food, che viene nobilitata ad un pasto sano ed equilibrato, ed è comunicata con un linguaggio pop, con l’obiettivo di insegnare alle nuove generazioni una corretta alimentazione.

Le sue pizze speciali gli hanno permesso di aggiudicarsi numerosi riconoscimenti. La 23ª posizione nella classifica 50 Top Pizza in Italia guadagnando nel 2019 il premio S.Pellegrino & Acqua Panna Innovazione e Sostenibilità Ambientale e nel 2021 il premio Forno Verde, oltre alla 48ª posizione nella classifica 50 Top Pizza World 2022.

A questi riconoscimenti Denis Lovatel può aggiungere la prestigiosa partecipazione all’evento irlandese Food On The Edge che coinvolge chef di caratura internazionale legati da un’attenzione alla sostenibilità e al movimento no waste nel contesto dell’alta cucina. Denis è stato il primo pizzaiolo ad aver partecipato come speaker all’importante meeting internazionale, raccontando la sua speciale visione della pizza, ed è stato chiamato ad interven ire in entrambe le più recenti edizioni, una tenutasi nel 2019 e l?ultima nel 2021.



Nel 2020 è la sua Rivoluzione Vegetale ad essere decretata la migliore d?Italia per l?edizione 2021 della Guida Pizzerie del Gambero Rosso che, anche nella recente Guida

2022, gli conferma i Tre Spicchi.

