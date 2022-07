Il nuovo podcast del Gaetano Pini dedicato ai giovani pazienti di reumatologia

Si chiama "Essere Asteroidi" il nuovo podcast prodotto dall’omonimo gruppo di giovani dell'Associazione Lombarda Malati Reumatici e dedicato a ragazze e ragazzi affetti da patologie reumatologiche. L’audio-racconto è dedicato alla memoria del prof. Rolando Cimaz, Direttore della Reumatologia Pediatrica dell’ASST Gaetano Pini-CTO, recentemente scomparso.

Il podcast

Diciassette ragazzi e ragazze raccontano nel podcast, in prima persona, che cosa significhi per un giovane convivere con una malattia reumatologica.

“L’obiettivo del podcast – spiega la dott.ssa Silva Ostuzzi che per ALOMAR ha curato la produzione del audio-racconto – è quello di accendere una maggiore attenzione sulla realtà dei giovani pazienti reumatologici che è ancora parzialmente sommersa, rispetto alla quale c’è ancora molto da dire e, soprattutto, molto da ascoltare. Ci è sembrato doveroso dedicare il podcast alla memoria del prof. Rolando Cimaz che si è impegnato per tutta la sua vita alla cura dei bambini e dei giovani che soffrono di una malattia reumatologica. Un ringraziamento speciale alla famiglia Cimaz per aver accolto la nostra richiesta di pubblicare l’intervista presente nella prima puntata del podcast”.

Il podcast è frutto del lavoro di un laboratorio partecipato durato più di un anno.

Gli esperti intervistati

Tra gli esperti intervistati c’è anche la reumatologa dott.ssa Maria Gerosa che all’ASST Gaetano Pini-CTO, il punto di riferimento per tutte le pazienti reumatologiche che intendono intraprendere una gravidanza. Nella puntata "Avere un figlio: un sogno realizzabile" tre giovani neo-mamme raccontano il proprio percorso verso la maternità, tra paure, scoperte e risorse.

Come ascoltare il podcast

È possibile ascoltare il podcast al link dedicato.