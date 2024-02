Cinque posti speciali che conoscono solo i milanesi

Milano è una città di mille volti, alcuni ben visibili e altri nascosti, che attendono solo di essere disvelati. Oltre i suoi simboli più noti, all'ombra della Madonnina ci sono angoli di storia, cultura e natura che rivelano il suo carattere unico. Esplorare questi luoghi segreti significa immergersi in una Milano diversa, lontana dai soliti percorsi turistici, e scoprire storie e tradizioni che tessono il ricco mosaico milanese.

Ecco 5 suggerimenti poco noti :

Vigna di Leonardo

A pochi passi dal frenetico mondo di turisti che visitano il Cenacolo Vinciano, si trova un angolo di serenità e storia: la Vigna di Leonardo da Vinci. Questo giardino storico, situato dietro la Casa degli Atellani in corso Magenta, fu originariamente donato a Leonardo dal Duca di Milano, Ludovico il Moro, nel 1498. Dopo anni di dimenticanza, la vigna è stata meticolosamente ricostruita e aperta al pubblico, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nell'atmosfera che il genio rinascimentale ha amato e curato personalmente. Ora è chiusa temporaneamente, ma a breve dovrebbero ripartire le possibilità di visite. La Vigna di Leonardo non è solo un luogo di bellezza, ma anche di riflessione sulla vita e sulle passioni di uno degli uomini più poliedrici della storia

Tempio della Vittoria

Il Tempio della Vittoria, o anche Sacrario dei Caduti Milanesi o Monumento ai caduti, è un complesso monumentale situato in largo Agostino Gemelli fra la zona absidale della basilica di Sant'Ambrogio e la sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, nel centro di Milano. Venne inaugurato il 4 novembre 1928 con una grande cerimonia in cui il Duca d'Aosta, comandante della 3ª Armata del Regio Esercito durante la prima guerra mondiale, lesse alla enorme folla presente, composta soprattutto da reduci, il testo del Bollettino della Vittoria del 1918.

Il tempio fu inaugurato il 4 novembre 1928 in occasione del primo decennale della fine della Prima guerra mondiale e della Vittoria contro gli Austriaci - evento da cui deriva il nome del monumento - ottenuta il 4 novembre 1918. Il complesso sorge su impianto ottagonale delimitato da un recinto di pietra nera che ripropone le medesime misure e il medesimo orientamento dell'atrio della Basilica di Sant'Ambrogio ed è concepito in un percorso simbolico e allegorico preciso e onnipresente. È edificato in marmo bianco di Musso, continuazione di una tradizione espressa nelle colonne di San Lorenzo e del Duomo; anche nella scelta del luogo ove il tempio sorge si riconosce la simbologia che accompagna tutta la struttura: il luogo è infatti quello dove anticamente, nei pressi della basilica di Sant'Ambrogio, si trovava il cœmeterium ad martyres - il cimitero dei martiri - dell'epoca paleocristiana a cui si ricollegano idealmente i soldati martiri della Grande Guerra.

Orto botanico di Brera

Altro angolo di verde nel cuore della città è l'Orto botanico di Brera. Questo piccolo ma prezioso giardino, adiacente al Palazzo Brera, è un centro di ricerca scientifica e didattica. Con le sue collezioni di piante rare e antiche, l'Orto Botanico non è solo un luogo di bellezza e tranquillità ma anche un importante polo culturale ed educativo.

La casa 770

Tra le facciate liberty di Porta Venezia, spicca a Milano un edificio diverso da tutti gli altri, che colpisce per la sua aria misteriosa e a tratti stregonesca. Mattoni rossi, tre tetti appuntiti, un balconcino centrale e linee tipicamente gotiche: si tratta della Casa 770 di via Poerio 35, una delle dodici abitazioni riprodotte in modo pressoché identico in tutto il mondo dalla comunità ebraica ortodossa dei Lubavitcher.

Le case 770 sono infatti presenti negli Stati Uniti, a New York, nel New Jersey, a Cleveland e anche a Los Angeles, in Canada a Montrèal, naturalmente in diverse località d'Israele Altre ancora si trovano in Brasile a San Paolo, in Argentina a Buenos Aires, in Australia a Melbourne, a Santiago del Cile e anche in Ucraina. Quella milanese è l’unica in Europa.

La stanza segreta (e reale) in Centrale

In Centrale c'è una stanza “segreta” molto prestigiosa, usata in passato dalla famiglia reale. Realizzata in stile liberty negli anni ’30, la stazione del capoluogo lombardo custodisce diversi vani non accessibili al pubblico. Viene aperta in occasioni particolari, come mostre, conferenze o presentazioni o nelle Giornate Fai. Delle zone nascoste, la più interessante è sicuramente il Padiglione Reale.

Attraversando una porta laterale di dimensioni ridotte rispetto agli ingressi principali della stazione, si può accedere a un padiglione che risalta subito agli occhi per la sua sontuosità. In passato veniva usato dalla famiglia reale per accedere ai binari, dopo aver aspettato in una sala d’attesa elegante, lontani da sguardi indiscreti e al sicuro da ogni possibile pericolo.

La Biblioteca degli Alberi e la sua 'biosfera'

Il Parco Biblioteca degli Alberi (noto più semplicemente come la Biblioteca degli Alberi) è un parco pubblico situato a Milano tra via M. Gioia, via De Castillia e via Sassetti, nella zona tra Piazza Gae Aulenti e il quartiere Isola. Inaugurato il 27 ottobre 2018, si estende su 9 ettari e rappresenta la terza area verde del centro milanese per estensione, dopo il Parco Sempione e i Giardini pubblici Indro Montanelli. È paragonato a una biblioteca per la vegetazione che ospita, tra più di 100 specie diverse, 500 alberi disposti in 22 anelli e 135.000 piante. Il parco è poi arricchito da delle frasi poetiche disposte lungo i sentieri, area giochi per bambini, area fitness, un’area relax con chaise longue in legno e luci soffuse, aree per pic-nic attrezzate con panchine, labirinto di cespugli, un laghetto (una vera e propria 'biosfera' con i pesci) e una fontana scenografica attiva da maggio a settembre.