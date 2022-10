Osservatorio TheFork Awards 2022, la situazione della Lombardia nella ristorazione

Il 2022 delle novità gastronomiche italiane si chiude in chiaroscuro secondo l’osservatorio nuove aperture sviluppato da TheFork in occasione del suo TheFork Awards, premio annuale al miglior nuovo ristorante dell’anno che sarà assegnato a fine ottobre dall’app di prenotazione dei ristoranti più cliccata d’Italia.

Chiaroscuro perché i ristoranti sono ancora sotto il fuoco incrociato dei costi altissimi, mentre i consumatori sono conservatori quando si tratta di sperimentare.

Ci sono però spiragli di luce, specie in Lombardia dove negli ultimi 12 mesi, ci sono state ben 506 new entry della ristorazione che posizionano la regione nella top 3 con Lazio e Campania. Il Nord Ovest più in generale si differenzia dal resto della penisola anche per le tipologie di cucina più recentemente inaugurate tra cui spicca quella asiatica a fronte di una prevalenza delle tradizioni locali nel resto d’Italia.

Che cosa scelgono i consumatori finali

E i consumatori? A livello nazionale il 32% dei clienti dei ristoranti afferma di cambiare molto o abbastanza spesso i locali dove si reca abitualmente per andare a cena fuori o a pranzo nei giorni festivi, ma quando si tratta di provare vere e proprie novità si è in generale più scettici. Solo il 10% si dichiara ben propenso a frequentare spesso nuove aperture. A fronte di questa fotografia generale, gli utenti digitali sono quelli maggiormente predisposti alla scoperta delle novità. Cosa preferiscono a Milano? Che si tratti di nuove aperture o meno gli utenti di TheFork apprezzano la cucina mediterranea (14%), la pizza (11%), e a pochi punti di distanza le specialità giapponesi (10%).

Alla ricerca della qualità

Cercano, come in tutto il Belpaese, la qualità, altro dato che viene premiato quando si tratta di sperimentare nuovi ristoranti: la maggior parte delle prenotazioni viene effettuata infatti per ristoranti con valutazione tra 8.5 e 9.3 (media 8.7). Vanno soprattutto a cena in 2 e non stupisce dato che i nuovi ristoranti si provano in particolar modo con familiari e partner. Spendono in media 30 euro a persona e prenotano soprattutto a cena (40% delle prenotazioni è per la fascia oraria delle 20:00).

I dati quindi sembrano indicare abitudini di consumo allineate a quelle di chi sperimenta le novità in tutto il Paese. TheFork Awards, oltre a capire cosa ci spinge a provare un nuovo ristorante, ha poi raccolto i pareri dei maggiori chef italiani per sapere quali sono le novità dell’anno da provare senza timori. A Milano e provincia non si sbaglia se si provano: Corner 58 by Roberto Conti, consigliato da Andrea Berton; Mitù, suggerito da Annie Féolde e Riccardo Monco; Modus - La pizza secondo Paolo De Simone, segnalato da Viviana Varese; Motelombroso, parola di Claudio Sadler; Pellico 3 al Park Hyatt, nuova gestione imperdibile secondo Enrico e Roberto Cerea e Massimo Bottura; Ristorante Andrea Aprea, consigliato da Valeria Piccini e Niko Romito e Ronin Robata, nominato da Daniele Usai e Cristina Bowerman.