Milano, il primo Cineforum organizzato dagli studenti dello IULM al Cinema Gloria

Alla riapertura delle sale cinematografiche dopo la lunga chiusura obbligata a causa dell’emergenza sanitaria, gli studenti del corso di Laurea magistrale in Televisione, Cinema e New Media dell’Università IULM di Milano si sono messi al lavoro per organizzare in totale autonomia un Cineforum prima dell’arrivo dell’estate.

L'attività

L’attività proposta da Notorious Cinemas per il Multisala Gloria (corso Vercelli, 18 – Milano) è stata coordinata dal Direttore del NC Centro Sarca di Sesto San Giovanni, Emilia Desantis, che è stata una studentessa della IULM. Gli studenti potranno assistere agli spettacoli del Cineforum al Gloria alle 20.30 per tre mercoledì prima dell’estate: 23 giugno, 30 giugno e 7 luglio. Dopo un momento di presentazione del lungometraggio, sarà trasmesso il film e al termine della visione si terrà un dibattito con il regista.

In cartellone sono previsti:

- mercoledì 23 giugno Non odiare di Mauro Mancini,

- mercoledì 30 giugno Cosa sarà di Francesco Bruni,

- mercoledì 7 luglio Il cattivo poeta di Gianluca Jodice.

Per gli studenti, il costo del biglietto del Cineforum, che proseguirà dopo la pausa estiva, è di 4,50 euro. Inoltre, ogni spettacolo proiettato dal Notorious Cinemas Multisala Gloria di Milano, dal Notorious Cinemas Centro Sarca (via Milanese, Sesto San Giovanni).