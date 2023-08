Il primo semaforo d'Italia fu installato a Milano, quasi un secolo fa

All’incrocio tra le vie Orefici, Torino e Mazzini, nel lontano 1925 venne istallato il primo semaforo stradale di Milano e d’Italia. La prima installazione europea avvenne invece a Parigi nel 1922, seguita poi da altre grandi città come Amburgo, Berlino e appunto Milano l'1 aprile del 1925. Conseguentemente, venne adottato il nuovo regolamento della polizia urbana, il quale prevedeva che i pedoni circolassero solo sui marciapiedi, i veicoli tenessero la parte sinistra della strada e che il movimento di entrambi fosse regolato dalle segnalazioni luminose del semaforo centrale.

Ora i semafori a Milano sono forse più numerosi degli alberi, tuttavia, quasi un secolo fa, la novità non passò certo inosservata, tanto che sulla vicenda circolano ancora oggi diversi aneddoti. La maggior parte dei milanesi pensò subito che si trattasse di un pesce d’aprile, a quel tempo infatti le persone erano solite camminare in mezzo alla strada e spettava ai vigili urbani regolare il traffico. La prima sentenza che circolava tra i bar milanesi fu a dir poco scettica “Dura minga”:

Ma che fosse uno scherzo o meno, migliaia di milanesi accorsero nelle vie intorno al Duomo per ammirare il nuovo semaforo. on fu da subito troppo efficace, causando diversi problemi al traffico. Invece di circolare, i veicoli stavano fermi, inchiodati nelle vie di provenienza da lunghissime code su due o tre file, formate da tram, automobili, carrozze e carri, motociclette e biciclette. Va detto che il semaforo non era esattamente funzionante come quelli a cui siamo abituati oggi: allora era regolato dai vigili urbani e, trovandosi all’incrocio tra cinque strade, era composto da altrettante colonne luminose, ognuna con il compito di gestire il traffico proveniente da una determinata direzione.

Il prototipo aveva persino quattro colori: oltre a rosso, giallo e verde c’era infatti anche il bianco. Le segnalazioni luminose venivano anche abbinate tra loro, per esempio rosso e bianco significava via ai pedoni e stop ai veicoli, giallo e verde via a tutti i veicoli senza distinzione, e così via. Insomma occorreva una certa pratica prima di abituarsi alle regole del semaforo. Solo nel 1960, con il nuovo codice della strada, i tre colori assunsero la sequenza attuale, prima infatti il verde era posizionato sopra e il rosso sotto. Qualche anno fa, UrbanLife lanciò l'idea di riproporre il celebre primo semaforo d'Italia per celebrare il suo centenario. Per ora, anche se mancano solo due anni, l'idea è rimasta solo una suggestione.