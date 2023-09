Primo weekend d'autunno: le 5 migliori gite non lontano da Milano

Quello che ci aspetta è un primo weekend d'autunno con il meteo il ritorno del sole soprattutto domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questo fine settimana di settembre. Qualche meta per trascorrere all'aperto questi primi giorni della nuova stagione. Una guida con alcuni suggerimenti per una bella gita fuori porta al lago o in montagna.

1 . La Collina del Milanese

L’Oasi protetta del Parco della collina di San Colombano è stata costituita negli anni 50 per tutelarne e preservarne la biodiversità. Il territorio, di circa 250 ettari che si snodano nella parte più a est della collina di San Colombano, è da più di 60 anni, chiuso a qualsiasi tipo di attività venatoria, fungendo da rifugio, luogo di riproduzione e diffusione spaziale di specie animali e vegetali, nonché corridoio ecologico di migrazione per numerosi uccelli per la presenza di correnti ascensionali di aria calda che salgono dal suolo. Non è raro incontrare nel vigneto lepri, fagiani, rapaci di varie specie, gufi, picchi verdi; più sporadicamente percorrendo l’Oasi, cinghiali e caprioli. Continua

Se vi siete appassionati leggendo la storia della Città Fantasma o quella della Casa Rossa, c'è un altro luogo pieno di fascino e leggenda non lontano da Milano. Ci troviamo sulla sponda del Lario che costeggia il ramo lecchese, per la precisione in quel breve tratto appena prima Varenna, quell'incantevole paesino che guarda Bellagio senza invidia. Ed è qui che troviamo il corso d'acqua fortunatamente denominato "Il fiume più breve d’Italia", vale a dire Fiumelatte, diventato ormai una meta turistica per tutti gli amanti delle leggende di lacustri. Continua

3 . Tutti gli orridi del Lario

C'è tutto un lago da scoprire oltre le sue rotte più abituali. Cascate, canyon, orridi. In questo articolo abbiamo raccolto i luoghi più interessanti da visitare in questa stagione estiva accompagnata dalle abbondanti piogge di queste settimane che fanno ancora più ricchi tutti i corsi d'acqua del Lario. E allora ecco tutti quelli da non perdere sul lago di Como e dintorni. Continua.

4 . I fantasmi del castello

Sul promontorio che sovrasta la sponda di Varenna, troviamo, da più di mille anni, il Castello di Vezio, un antico avamposto militare di origine basso medioevale eretto a difesa e controllo del lago e dei borghi circostanti dalla regina longobarda Teodolinda. Situato in un luogo militarmente e commercialmente strategico da cui si domina l’intero centro Lago di Como e per questo abitato sin dall’età del ferro, il Castello era associato in passato al borgo di Varenna e collegato a esso da due lunghe braccia di mura che la cingevano fino al lago, proteggendo il paese e i suoi abitanti nelle frequenti guerre e saccheggi che sconvolsero il territorio durante tutto il medioevo. Continua.

5 . Alta Valmalenco

L'Alta Via della Valmalenco, in Valtellina, è un itinerario di trekking a tappe che collega numerosi rifugi in quota, per una lunghezza complessiva di oltre 100 km. Si tratta sicuramente di uno dei percorsi più suggestivi per conoscere e ammirare le montagne della Valmalenco, meta molto amata anche dai milanesi. L'itinerario è costituito da otto tappe che vengono percorse normalmente in otto giorni tuttavia, a discrezione dell'escursionista, può anche essere percorso come una sorta di anello oppure scegliendo solo dei tratti parziali. Continua