A Milano il progetto di tre università dedicato all'acqua e alla sostenibilità

All’Università Statale di Milano, all’Università degli Studi di Milano Bicocca e al Politecnico di Milano prende il via il Progetto BeviMI realizzato con il Comitato Italiano Contratto Mondiale Acqua: una App, un gioco, una ricerca per promuovere la sostenibilità ambientale nei campus universitari della Città di Milano.

Presentazione del Progetto BeviMI

Sono due gli eventi in programma per mercoledì 13 ottobre: dalle 12 alle 14 in contemporanea in tutte e tre le Università, verrà presentato BeviMi alla comunità universitaria. Presso gli erogatori d’acqua e gli eco-compattatori, (segnalati da appositi pannelli) saranno presenti referenti del Progetto BeviMI, rappresentanti di alcune Associazioni studentesche e di Coripet per fornire informazioni sul progetto, sul funzionamento dell’APP BeviMI e dell’eco-compattatore. Agli Studenti che attiveranno l’APP verrà distribuita una borraccia e un gadget.

La tavola rotonda

Mercoledì 13 ottobre, alle ore 18, presso la Centrale dell’Acqua di Milano si terrà la tavola rotonda "BeviMI: acqua e sostenibilità nei campus universitari".

Un confronto tra i delegati alla sostenibilità dei tre Atenei (Stefano Bocchi della Statale, Matteo Colleoni di Bicocca, Eugenio Morello del Politecnico), il Contratto Mondiale Acqua, Coripet ed MM sull’approccio interdisciplinare alla sostenibilità per la promozione di comportamenti responsabili in grado di contribuire alla Transizione ecologica della città di Milano.

Verranno approfonditi contenuti e metodi della Ricerca interuniversitaria, basata sull’analisi LCA, sull’impatto delle diverse filiere di approvvigionamento di acqua (dalla rete o con bottiglie di plastica) e dei diversi trattamenti del rifiuto di PET (inceneritore, raccolta non selettiva del PET e raccolta selettiva col metodo Coripet “bottle to bottle”).



Sarà inoltre presente l’attrice Cristiana Capotondi, testimonial dell’intera campagna BeviMI.

Come partecipare

É possibile partecipare all’evento presso la Centrale Acqua mandando una mail a segreteria@contrattoacqua.it (posti limitati, richiesto green pass). Oppure seguire la diretta streaming sulla pagina FB della Centrale Acqua.