Una Pasqua glamour con le proposte di Frau Knam

E' una Pasqua davvero glamour quella proposta da Frau Knam per il 2023. Food blogger e volto televisivo di Rai2 con la rubrica “La Dolceria”, Alessandra Mion, per tutti Frau Knam, grazie alla collaborazione con “Rue des Mille” gioielli ci racconta una Pasqua non solo dolce ma molto scintillante.

La collezione

All’interno di tutte le Uova della linea Frau Knam, nei gusti al latte e fondente (misura 1/2/3), e anche nell’Uovo Nudo e Crudo Pink, Special Edition in formato “Travel” troverete le splendide creazioni della linea Rue des Mille “Carousel” Argento 925. Per raccontarsi basta un Attimo. Un’amicizia che non finirà mai, un amore nato sotto il sole d’estate, un sogno nel cassetto. Gli Attimi sono la misura della felicità, con Carousel li puoi raccontare, ricordare, portare sempre con te. Eleganti e distintive le Uova Frau Knam, con incarto dai richiami “Viva Magenta” quest’anno si arricchiscono di un dono unico e raffinato, un binomio pronto a lasciare il segno.

Ma il mondo Frau Knam per questa Pasqua ha in serbo altre novità, si è infatti popolato di dolcissimi personaggi che faranno la gioia di grandi e piccini. Le new entry di quest’anno sono: l’allegro Maialino Oscar realizzato interamente a mano in cioccolato fondente 58% e decorato con nuances gialle, rosa o con miscela al latte. Oscar sarà in compagnia dei simpatici Brandy e Bijou, due dolci coniglietti realizzati interamente a mano, disponibili in due versioni: cioccolato fondente 58% spruzzato con burro di cacao rosa o cioccolato al latte spruzzato con miscela al latte. E per tutti gli affezionati qualche gradito ritorno come la dolce Mamma Chioccia, apprensiva e amorevole è disponibile in due versioni: cioccolato fondente 58% o cioccolato al latte, con dettagli in cioccolato bianco e nuances colorate.

Il furbo e dispettoso Coniglio Ernesto con la pancia in cioccolato bianco è disponibile in due versioni: cioccolato fondente 58% o cioccolato al latte, decorato con nuances colorate. Le deliziose Paperelle, nella doppia versione grande e piccola, dai colori vivaci, realizzate in cioccolato bianco, decorate con cioccolato fondente 58%, cioccolato bianco e burro di cacao colorato. Il tenero e paffutello Pulcino, disponibile in due versioni: cioccolato fondente 58% o cioccolato al latte, decorato con nuances colorate. Non poteva certo mancare all’appello l’amatissimo Frau Coniglio, orecchie grandi e guance da mordere, ottima alternativa al classico uovo pasquale. Disponibile in due versioni: cioccolato fondente 58% spruzzato con burro di cacao rosa o verde; cioccolato al latte spruzzato con burro di cacao rosa o verde.

La Pralina Special Edition

Per chi ama gli sfizi nella Pasqua Frau Knam arriva la Pralina Special Edition con camicia fondente spruzzata di giallo, ripieno di cremino gianduia e crispy fragola. A questa delizia si affiancano le Uova Coniglio in versione mignon, gustosi ovetti raffiguranti un allegro coniglio, disponibili in cioccolato fondente 58% con dettagli in cioccolato bianco, cioccolato al latte e nuances colorate. I Mini Coniglietti, una dolce e sfiziosa creazione, realizzata con camicia in cioccolato fondente 58% e dettagli in cioccolato bianco e al latte e i Lecca - Lecca, che per l’occasione si trasformano in piccoli coniglietti disponibili in 3 versioni: cioccolato fondente 58%, bianco o latte spruzzato con burro di cacao rosa.

Una Colomba speciale

Che Pasqua sarebbe senza Colomba? Impossibile rinunciare a questo dolce unico della tradizione che Frau Knam propone nelle due versioni: una classica, “vestita” di Viva Magenta (Color of the Year) al gusto di cedro, arancio e granella di zucchero e una Special per il 2023 al gusto di gianduia e albicocca, con incarto marrone. Ad arricchire l’offerta dei lievitati arrivano i “Nidi di Pasqua dolce”, realizzati con pasta lievitata alla vaniglia, arancia e limone semi canditi, decorati con granella di zucchero.

Le proposte salate

Da Frau Knam la ghiottissima ricorrenza è anche “salata”, con molte proposte che vedono protagonista l’uovo, simbolo per eccellenza della Pasqua, raccontato in tante declinazioni differenti. Le tartellette salate: al gusto “formaggio e gamberi” con crema formaggio spalmabile e basilico, tartare di gamberi rossi e mimosa di uova Olive Egger; “ricotta e pinoli” con crema ricotta e pinoli tostati, gelee cime di rape e uova Araucana; “formaggio e salmone” con crema formaggio spalmabile e yuzu, tartare salmone leggermente affumicato e dadolata di uova Plymouth Rock.

E ancora “ricotta e carciofi”, con crema ricotta con olive Taggiasche, fondo di carciofo, omelette con uovo Livornese; “vitello tonnato” con crema formaggio spalmabile e sedano semi candito, Vitello cotto a bassa temperatura, crema tonno e uova Marans, gelee di Marsala; “ricotta e spinaci” realizzata con crema ricotta e limone, scrambled eggs Cream Legbar e gelee spinaci con uvetta. Immancabile il “Casatiello” con la sua golosissima farcitura: prosciutto cotto a dadini; mortadella a dadini; salame Napoletano a dadini e provolone grattugiato.