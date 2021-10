Gorillas, la campagna con Dude per rivoluzionare il modo di fare la spesa

In occasione della seconda Giornata Internazionale della Consapevolezza sulle Perdite e gli Sprechi Alimentari, celebrata in tutto il mondo lo scorso 29 settembre per iniziativa della FAO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), Gorillas, l’app di delivery che consegna la spesa in pochi minuti dall'ordine, ha lanciato una campagna per riflettere sull’impatto ambientale, economico e sociale che le scelte d’acquisto e lo stile di consumo delle persone hanno su tutto il pianeta.

Scandire il tempo del cambiamento

Per dare il proprio contributo nella sensibilizzazione su questo importante tema, nelle giornate del 2 e 3 ottobre in Viale Gorizia, all’angolo del Naviglio Pavese, dalle 19 alle 22 ha trovato spazio un’installazione che richiama l’iconico orologio della Stazione Centrale di Milano in cui ogni 10 minuti i biker di Gorillas sono arrivati a consegnare delle bag con una selezione a sorpresa di prodotti rimasti invenduti che non potevano essere rimessi in vendita il giorno successivo ma essere ancora consumati in quanto non hanno ancora raggiunto la data di scadenza. I milanesi hanno potuto avere accesso a una o più di queste bag compilando un “anti-waste test” sulle abitudini alimentari e di spesa quotidiane. L’iniziativa si ripeterà anche nei giorni 8 e 9 ottobre in Largo la Foppa, in Moscova.

Una promo “faster than you”

Ma non finisce qui: dal 3 al 7 ottobre in tutta l’area di Milano coperta da Gorillas, 70 biker verranno coinvolti in una seconda attività. I loro zaini verranno infatti customizzati con una patch e degli adesivi con dei codici sconto con l'obiettivo di farli fotografare alle persone e ottenere così un vantaggio nel prossimo acquisto con Gorillas. Tutti i giorni saranno disponibili dei codici "base" per avere il 20% di sconto e una sola volta al giorno, solo un fortunato, potrà invece riuscire a fotografare il Golden Code, che dà diritto a uno sconto del 90%.

L’intera campagna è a firma di DUDE, agenzia creativa e casa di produzione indipendente, che ha voluto evidenziare come una consegna in soli 10 minuti, non significhi essere i più veloci, ma soprattutto rivoluzionare il modo in cui i milanesi fanno la spesa, riducendo al minimo gli sprechi alimentari.

“Ho scelto di lavorare con DUDE per la loro capacità di creare brand experience in grado di raccontare molto di più di quello che un brand fa - afferma Ilaria Squicciarini, Senior Brand Marketing Manager di Gorillas Italia. “DUDE ci ha aiutato a spiegare ai milanesi cosa significa fare la spesa con Gorillas attraverso un'installazione che ci permette di raccontare come funziona la nostra app, come stiamo provando a combattere lo spreco alimentare e quanto i nostri biker siano il cuore pulsante del brand - oltre ad essere i più’ veloci in città”.

“Gorillas è un brand con una personalità molto forte e che fin da subito abbiamo sentito vicino a noi, per questo poterli accompagnare nel loro arrivo sul mercato italiano ci rende particolarmente orgogliosi.” – aggiunge Lorenzo Picchiotti, Chief Creative Officer & Partner di DUDE. “Lo facciamo attraverso due operazioni sul territorio: Spot the biker dove la flotta dei biker sarà protagonista di un’attivazione che per una settimana andrà a coinvolgere tutta Milano e It’s Gorillas o’Clock dove portiamo il tema della sostenibilità in due piazze milanesi, il tutto raccontando in che modo Gorillas sta veramente rivoluzionando il concetto di spesa”.

Per un consumo più consapevole e sostenibile

Gorillas vuole essere catalizzatore per un cambiamento positivo nelle abitudini di consumo di tutti perché permette al cliente di avere accesso in real time ai prodotti essenziali per il consumo quotidiano così da minimizzare quelli che possono essere invece gli sprechi legati ad una spesa settimanale che viene spesso fatta senza prevedere o calcolare il consumo effettivo di ciò che si sta acquistando, rischiando di far deperire i prodotti acquistati.

Secondo i dati relativi al 2020 infatti, lo spreco alimentare a livello domestico in Italia costa circa 6,5 miliardi di euro, quello relativo alla produzione e distribuzione di filiera oltre i 3, per un costo nazionale di quasi 10 miliardi. Le tonnellate di cibo buttato annualmente in Italia ammontano a quasi 2 milioni.