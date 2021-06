Torna Retrograde, il temporary shop firmato East Market dedicato all'abbigliamento vintage

Al via dal 10 giugno all’11 luglio Retrograde, il temporay shop curato dallo staff di East Market, il mercatino cult milanese dedicato al vintage e non solo. Per la prima volta nel centro di Milano, le selezioni di East Market sbarcano ora nella via più cool dello shopping meneghino con un negozio dedicato.

Uno spazio completamente dedicato moda dal gusto retrò, tantissime proposte per uomo e donna, dagli Anni ’60 agli Anni ’00 solo per un mese nel cuore di Milano. Grazie all'esperienza pluriennale dello staff del celebre mercatino domenicale East Market, sviluppata anche attraverso il negozio East Market Shop, si potranno trovare oltre 10mila tra capi e accessori selezionati a partire da pochi euro con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli Anni '60 agli Anni '00. I più trendy capi di seconda mano, denim, pelle, t-shirt, giacche, gonne, abiti, pantaloni, sneakers e accessori. Vasta selezione di denim in tutti i lavaggi e taglie e nelle colorazioni tie-dye, crop top con camicie Ralph Lauren, felpe college customizzate e molto altro. Lo spazio è in Corso di Porta Ticinese, 105 ed è aperto dalle 11 alle 19.30 (lunedì dalle 15 alle 19.30). Ingresso libero.