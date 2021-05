Riapre il Teatro Pime con “La vie en Rose… Bolero”

Dopo la lunga chiusura dovuta alle misure sanitarie per il Covid 19, riapre il Teatro PIME di Milano rinnovato e più accogliente che mai.

Inaugura la stagione “La Vie en Rose.. Bolero”, lo spettacolo simbolo della Compagnia del Balletto di Milano rappresentato dal 2010 ad oggi in Italia, Svizzera, Russia, Francia, Marocco ed Estonia con il plauso di pubblico e critica.

Le coreografie sono di Adriana Mortelliti.

L'opera

L’opera è divisa in due atti: il primo è dedicato a La vie en rose, un lavoro ironico e nostalgico, gioioso, emozionante, sulle più belle canzoni francesi che è valso alla Mortelliti il Premio Rieti Danza come miglior coreografa. I testi poetici sono magistralmente interpretati dai danzatori nelle suggestive pieces che raccontano storie di tutti i giorni.

Nel secondo atto, la Compagnia porta in scena la sua esclusiva versione del celeberrimo Boléro di Maurice Ravel: non solo gioco di seduzione, ma l’eterna storia di una nascita, di un’attrazione inevitabile verso un essere simile, di un moltiplicarsi di incontri. Una coreografia dinamica che cresce con la musica e culmina in un finale sensazionale.

Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@ballettodimilano.com