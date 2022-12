Natale, un italiano su tre non gradisce il regalo che riceve

Il Natale è alle porte e la tradizionale corsa ai regali sta per iniziare. Ma quale sarà il regalo più bello da mettere sotto l’albero? ? E come evitare il rischio riciclo?

A queste e ad altre domande ha cercato di dare risposta una ricerca condotta da SWG per Deliveroo, che ha fatto luce su scelte, preferenze e comportamenti degli italiani alle prese con i doni natalizi.

Un itaiano su tre insoddisfatto del regalo di Natale

Secondo quanto emerge dalla ricerca, circa un italiano su tre (30%) si dice insoddisfatto di quanto solitamente riceve in dono. Una percentuale che sale al 43% tra i Millennials, la fascia d'età tra i 35 e i 44 anni. E se il regalo non piace, via libera al riciclo. Secondo la ricerca vi ricorre il 24% degli italiani, con punte del 41% tra i più giovani della Generazione Z, la fascia d'età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Tra i regali a maggior “rischio riciclo”, i profumi (15%), gli accessori invernali come sciarpe e guanti (13%), le candele e profumatori d’ambiente (11%), gli accessori femminili come foulard o bigiotteria (9%), cravatte e portafogli da uomo (8%) e il classico ? maglione di Natale, in fondo alla classifica (4%).

La soluzione: il buon cibo

Per non sbagliare, ed evitare così il rischio di vedere bollato il proprio pensiero come “da riciclare”, gli italiani hanno una soluzione: il buon cibo.

Più di nove su dieci (91%) concordano nell’affermare che ricevere “qualcosa di buono da mangiare o fare un’esperienza gastronomica” sia ? il regalo giusto per andare sul sicuro. Una scelta, questa, che mette d’accordo tutti e unisce intere generazioni: si orientano verso il buon cibo l’85% dei giovanissimi, tra i 18 e i 24 anni, fino agli over 64 dove la percentuale arriva fino al 94%.

Le opzioni preferite

Le opzioni preferite? Il cesto di prodotti ? gastronomici guida la classifica con il 44% delle preferenze, seguito da una bottiglia di buon vino (33%) e dai tradizionali panettone, pandoro e ? altri dolci tipici natalizi (28%) sul terzo gradino del podio. Seguono una selezione di ? alimenti gourmet (21%), subito dietro ad una gift card esperienziale (23%).

In ogni caso, per il 93% degli intervistati il regalo perfetto deve essere innanzitutto fatto con il cuore. Meglio ancora se anche condivisibile (71%) e divertente (70%).? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?