Come preparare il passato di verdure

Il passato di verdure è un primo piatto buono e salutare, ricco di verdure di stagione. Primo piatto leggero, gustoso e sano, è preparato con verdure di stagione sia in inverno sia in estate, è sempre salutare grazie alle vitamine della verdura alle proteine dei legumi. Scopriamo adesso una ricetta semplice da preparare ma in grado di scaldare le case e le tavole degli italiani.

Ingredienti

2 coste di sedano, 1 carota media, 1 cipolla gialla media (o 2 piccole), 150 g di piselli (al netto degli scarti), 1 zucchina, 200 g di patate, 200 g di spinaci già puliti (se non sono di stagione cavolo nero), 600 g di acqua, prezzemolo fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Per preparare il passato di verdure incominciate sbucciando le carote e le patate e tagliatele a pezzetti delle stesse dimensioni. Con un coltellino eliminate i fili dalle coste di sedano e riducetelo a tocchetti. Mondate la cipolla e tagliate la zucchina a cubetti. Pulite il cavolo nero e suddividetelo in 3 parti. In una capiente casseruola fate insaporire per qualche minuto il sedano, la carota e la cipolla mescolando di tanto in tanto.

Aggiungete le patate e le zucchine, fate insaporire e unite il prezzemolo. Mescolate per un paio di minuti e aggiungete i piselli e il cavolo nero. Coprite con l'acqua calda, aggiungete sale e pepe e cuocete coperto per circa 30-40 minuti o comunque fino a quando tutte le verdure saranno tenere.

Trascorso questo tempo frullate il tutto con il frullatore a immersione (o in alternativa il passaverdure) fino a ottenere una crema omogenea. Aggiustate con sale e pepe e servite il passato di verdure con un filo d'extravergine a crudo, crostini di pane dorato e qualche fogliolina di prezzemolo.