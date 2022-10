Come dare nuova vita alla "pasta del giorno dopo"

Il 25 ottobre è il World Pasta Day. E il 26? La Giornata Mondiale della Pasta del giorno dopo!

Quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale della Pasta, Deliveroo raddoppia. E celebra la ricorrenza riservata ad una delle specialità regine della cultura gastronomica italiana, sempre più protagonista anche dei consumi a domicilio, con una giornata dedicata alla capacità di reinventare e reinterpretare la pasta che, da avanzo, può rivivere in nuovi e gustosi piatti. Il tutto, all’insegna della sostenibilità e della lotta allo spreco, temi di grande attualità con cui confrontarsi, specie in un periodo come quello attuale.

Come dare nuova vita alla pasta

E come fare a dar nuova vita alla pasta? Grazie ai giusti accorgimenti! Come, ad esempio, quelli di Ruben Bondi - noto chef tiktoker romano, conosciuto per la sua cucina sul balcone di casa e volto tv. Bondi per Deliveroo ha reinterpretato fettuccine e spaghetti cucinati il giorno prima, in due imperdibili ricette “di recupero” da realizzare a casa.

Pasta protagonista a domicilio: +130% negli ordini di delivery

La pasta è sempre più protagonista a domicilio. Deliveroo, che conta circa 2.000 supermercati da cui acquistare generi alimentari, ha registrato nel terzo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un incremento del 130% negli ordini di pasta, per quanti scelgono la App per fare la spesa. I formati preferiti? Tra le oltre 500 referenze disponibili, in testa le penne rigate, davanti a spaghetti, fusilli, farfalle e rigatoni.

Tagliatelle al ragù la ricetta preferita davanti a carbonara e lasagne

Tra le ricette invece, in testa alle preferenze si posizionano le classiche ed intramontabili tagliatelle al ragù, davanti alla carbonara e lasagne alla bolognese. Tra le scelte più gettonate dai circa 4.000 ristoranti partner di Deliveroo che offrono pasta, anche ricettazioni a base di pesce come e linguine allo scoglio e spaghetti con le vongole.

La geografia della pasta a domicilio: il podio delle città "pasta lover 2022"

Quali sono le città che più amano ordinare pasta a domicilio? Nella speciale classifica stilata da Deliveroo, calcolata considerando gli ordini di pasta sul totale degli ordini, in testa si posiziona Alghero (SS), seguita da Merano (BZ) seconda, e Cecina (LI) terza. In quarta posizione Verbania davanti a Rovereto (TN). Seguono Casalpusterlengo (LO), Nuoro, Imperia, Cesena e Montecatini Terme a chiudere la Top 10.

Le ricette per la pasta del giorno dopo firmate dallo chef Ruben Bondi.

1) Timballo di fettuccine al ragù di tonno con besciamella e pecorino

Ingredienti

Per le fettuccine

400gr fettuccine all’uovo

500gr tonno fresco

1 carota

2 coste sedano

2 cipolle bianche

1lt salsa di pomodoro

50ml vino rosso

Olio evo q.b

Sale q.b

Pepe q.b

Alloro q.b

Rosmarino q.b

Per completare il timballo

500ml latte

50gr burro

50gr farina

100gr pecorino

Preparazione

Preparate una besciamella mettendo a scaldare il latte in un pentolino.

Separatamente preparate il roux quindi sciogliete il burro, aggiungete la farina e fate tostare leggermente. Aggiungete il latte ormai caldo e cuocete fino ad ottenere una besciamella.

Prendete le fettuccine avanzate. Io le ho fatte seguendo la ricetta classica del ragù alla bolognese, solo che con tonno fresco . A seguire i classici aromi in cui poi ho rosolato il tonno, vino rosso qualche erbetta e salsa di pomodoro. Un paio d’ore di cottura bastano.

. A seguire i classici aromi in cui poi ho rosolato il tonno, vino rosso qualche erbetta e salsa di pomodoro. Un paio d’ore di cottura bastano. Quindi aggiungete la besciamella, un po’ di pepe e stendete su una teglia da forno.

Ora spolverate tutta la superficie con pecorino romano e cuocete in forno a 220°C per 20 min, poi grill per altri 3 min.

2) Bombette di pasta ai funghi e provola

Ingredienti

Per la pasta

150gr pasta mista

300gr funghi pioppini

30ml vino bianco

1 spicchio d’aglio

1 scalogno

40gr parmigiano

Sale q.b

Pepe q.b

Olio evo q.b

Prezzemolo q.b

Per completare la ricetta

300ml latte

30gr burro

30gr farina

50gr provola affumicata

150ml farina

180ml acqua

300gr pangrattato

150gr corn flakes

1lt olio di semi

Preparazione