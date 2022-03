A Milano ha aperto un ristorante di sushi di carne

Sushi Cantera, il noto ristorante meat-fusion di fama internazionale, è arrivato a Milano.

Dopo il grande successo di Roma ai Parioli e l’apertura a Mykonos, Cantera è sbarcato in città, pi+ precisamente in via Emilio Morosini 19. Aperti da pochissimo, nella città della ‘Madunina’ e nell’hinterland milanese la location è già punto di riferimento per appassionati del sushi di carne.

Il ristorante

Con 60 posti a sedere nel pianoterra e 30 nel piano seminterrato, il ristorante propone tagli pregiati di carne crude e cotte, marezzature ricercate ispirate alle tecniche della cultura culinaria giapponese.

Accanto ai carpacci ecco i roll Milano con battuta al coltello di vitella, iceberg, mayonese allo zafferano e chips di parmigiano; roll Le Rouge con battuta al coltello di scotto a extramarezzata, sashimi scottato di filetto, salsa rouge ed erba cipollina.

E ancora sando maialino, sandwich in stile katsusando, pancia di maialino nazionale in panko, pan-choi e salsa rouge; sando Australian wagyu con battuta al coltello di Australian wagyu, Mayo al tartufo e pan-choi croccante. Tra le novità ‘La Milanese’, con carré di vitella da latte in panko e mayo allo zafferano. Le materie prime anche questa volta non mentono, per una cucina contemporanea e dinamica, divertente, creativa e colorata.