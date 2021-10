Il Giappone e il Messico si uniscono nella cucina di Tacomaki

A Milano arriva Tacomaki, ristorante dove l’arte del sushi e l’eleganza del Giappone si uniscono con i sapori speziati, i colori e l’allegria della cultura messicana. Il nuovo format si propone di offrire ai clienti una nuova esperienza culinaria che sposi l’arte elegante del sushi con i sapori speziati della cultura messicana. Una commistione unica tra Giappone e Messico che celebra la diversità, dedicata a chi crede nell’innovazione, ama sperimentare e abbraccia la contaminazione culturale.

I due ristoranti a Milano

Non uno, ma due nuovi ristoranrti a Milano, uno in Corso Como e uno in Via Fauchè 11: un vero tripudio di colori tra velluto, legno di rovere e piante a cascata per un’atmosfera magica che porta subito lontano dal ritmo frenetico della città.

Il menu

Variegato e creativo menù, a cura dello Chef Fabricio Zacheo, è caratterizzato da estrema attenzione alle materie prime, al suo interno troviamo ad esempio i Tacos Picanha Caliente (sfoglia di mais ripiena con straccetti di picanha marinata in salsa kimchi, soia, peperoncino dolce, cipollotto, tenkasu, panna acida e iceberg), gli Uramaki Vista Hermosa (salmone, ricciola, avocado, tobiko, guacamole, teriaky e pasta kataifi) oppure ancora il Burrito sushi El Diablo (carta di soia con tartare di tonno, tobiko, salsa taquera, jalapenos, maionese tacomaki, cipollotto, iceberg e tenkasuo).