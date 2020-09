Dove mangiare all'aperto a Milano

La fine dell'estate è il momento perfetto per gustare un aperitivo o una cena all'aperto, senza il caldo eccessivo di agosto e al tempo stesso in totale sicurezza. I milanesi sembrano infatti prediligere i posti all'aperto almeno fino alla fine di settembre, per godere delle ultime settimane della bella stagione e ammirare i tramonti colorati sulla città.

Ecco allora cinque posti a Milano in cui gustare un aperitivo o una cena all'aperto e in totale sicurezza.

- Gud Milano City Life, Via Demetrio Stratos, 5

Se cercate un angolo di verde a Milano, Gud City Life fa al caso vostro. Ci troviamo tra gli orti fioriti a City Life, in un chiringuito in cui è possibile assaporare insalate, focacce e bowl di riso, sia per pranzo che per cena. Il tocco in più? I tramonti riflessi nello skyline milanese, da ammirare almeno una volta.

- Eataly Smeraldo, Piazza XXV Aprile

A due passi da Corso Como, più precisamente in Piazza XXV Aprile, il dehor di Eataly è il luogo perfetto per un pranzo o un aperitivo. "All’aperto – Pizza&Drinks" - questo il nome del nuovo spazio - propone infatti piatti e prodotti Eataly adatti al consumo all'aperto. Insalate, dolci, cocktail e aperitivi la fanno da padrone, insieme alla novità della pizza al padellino, cotta in speciali tegamini con un filo d'olio extravergine d'oliva. Da provare.

- Tenoha, Via Vigevano, 18

Siete in zona Navigli? Allora fate tappa da Tenoha, concept store di ispirazione giapponese unico nel suo genere. Uno spazio in cui scoprire arte e oggetti nipponici e in cui gustare, in totale sicurezza, piatti tipici della cucina orientale nel bellissimo dehor all'aperto. Un esempio su tutti? Il nuovo Teriyaki Burger, panino con pollo in salsa teriyaki accompagnato da patatine fritte, o il Maguro Zukedon, la ciotola di riso con tonno marinato.

- Sugar, Ripa di Porta Ticinese, 79/A

Allo Sugar è come non essere a Milano": questo chiringuito sui Navigli vi farà immergere subito in un'atmosfera californiana, tra palme, banconi di legno e tavole da surf. Se avete voglia di una birra e di un aperitivo diversi dal solito e lontani dalla frenesia cittadina, questo è il luogo che fa per voi. Circondati dal verde, in totale sicurezza.

- Al Fresco, Via Savona, 50

Per chi ha voglia di immergersi nell'atmosfera meneghina dell'alta moda, Al Fresco è il luogo ideale. Con la sua bella terrazza all’aperto e il suo delizioso giardino, il ristorante è la scelta ideale per una cena a base di piatti della cucina mediterranea - come la f rittura di alici e gamberi o gli s paghetti aglio, olio e peperoncino con ricci di mare - ed è aperto anche a pranzo.