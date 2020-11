Scalo Milano, arriva lo shopping virtuale

Scalo Milano inaugura nuovi negozi e lancia una nuova esperienza di acquisto, completamente digitale. Obiettivo: favorire lo shopping a distanza evitando assembramenti ed estendere l’esperienza attraverso un servizio esclusivo di consegna a domicilio di lusso con un concierge dedicato. In questo delicato momento storico, Scalo Milano Outlet & More, l’outlet cittadino a 15 minuti dal centro di Milano, amplia il progetto di trasformazione digitale tramite Whatsapp Business con il progetto Scalo Milano @Casa e rilancia l’offerta con l’apertura di sette nuovi store.

L'innovazione al servizio dei clienti

“Il nostro piano industriale è quello di far diventare il nostro outlet sempre più smart rendendo l’innovazione funzionale ai bisogni e alle necessità della vita quotidiana delle persone - afferma Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More - In linea con la nostra vocazione ad anticipare i trend, abbiamo collaborato con alcuni dei nostri brand partner nell’adozione di WhatsApp Business come strumento in grado di offrire oggi la più immediata esperienza di acquisto possibile, accompagnata da un servizio di concierge unico in Italia e nel settore retail”.

La possibilità di avvalersi del nuovo servizio Scalo Milano @ casa non si limita esclusivamente al customer service o alla richiesta di informazioni attraverso WhatsApp ma è stato pensato per rendere unica l’esperienza dello shopping in tutte le sue fasi, dall’acquisto alla consegna. Per la prima volta è possibile consultare i cataloghi dei negozi di Scalo Milano per avere a portata di “scroll” collezioni, disponibilità e prezzi. L’utente viene messo in contatto diretto e guidato dal personale dello store in ogni passaggio dello shopping, che può essere concluso in tre modalità: classica spedizione attraverso un corriere, il ritiro fisico non appena l’outlet riaprirà, oppure scegliendo di

farsi consegnare in giornata quanto appena acquistato attraverso un servizio di concierge dedicato che si occuperà personalmente del ritiro e della consegna.

Un servizio deluxe esclusivo

Quest’ultima novità rappresenta una rivoluzione nel mondo dello shopping delivery, essendo un servizio deluxe esclusivo, riservato ai clienti più appassionati e desiderosi di vivere o regalare un’esperienza all’altezza delle aspettative. Il servizio concierge è garantito in giornata per l’intera città metropolitana di Milano ed è stato esteso anche a tutto il resto d’Italia con tempi di consegna ad ogni modo rapidi.

Scalo Milano ha istituito questo servizio digitale per fornire uno strumento di eccellenza e sicurezza ai propri visitatori, scelta in linea con la necessità di prevenire assembramenti e code nei negozi dell’outlet, sostenendo i consumi in quest’ultima delicata e importante parte dell’anno.