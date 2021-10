Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Segnaliamo l'inizio dei lavori di demolizione dei muri di fronte allo Spazio Pubblico Autogestito Leoncavallo. I graffiti che dal 1994 colorano l'intero isolato tra via Watteau, via Lucini e via De Marchi, stanno venendo rasi al suolo per dare spazio all'ennesimo edificio residenziale nella zona, in nome del miraggio di una Milano verticale e di conseguenza "superiore" alle necessità delle sue comunità.