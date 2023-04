Il "trenino" al tornello per non pagare il biglietto: video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"A circa 100 giorni dall'aumento del biglietto Atm, passato da 2€ a 2,20, ecco il bilancio: ora gli abusivi non fanno neanche più il salto del tornello, che comunque una certa fatica e impegno fisico li richiede, ma passano direttamente in gruppo (si sono specializzati in velocità): timbra uno e passano due, come le offerte 2x1 nei supermercati. e per chi non vuole fare brutta figura in pubblico c'è la versione milanese della "mano morta": fingere di appoggiare il palmo della mano sul lettore della tessera per darsi slancio e passare dietro al "fesso" che paga, quando si aprono le sbarre".

Il video di un lettore.