Accensione albero di Natale alla Clinica Mangiagalli, Policlinico di Milano

Accendiamo un Natale molto speciale alla Clinica Mangiagalli, con il patrocinio del Policlinico di Milano, ricco di speranza anche per invocare tutti insieme la pace nel mondo! Lunedì 18 dicembre 2023, ore 11. Clinica Mangiagalli, Policlinico di Milano. Racconta il presidente della Fondazione Visitatrici per la Maternità, Francesco Poschi Meuron, "per il nostro 99° anno di quotidiana, concreta presenza e sostegno alla maternità al Policlinico di Milano, abbiamo pensato ad una ghiotta e animata cerimonia che unisca i migliori valori e intenti della nostra grande rete solidale in ospedale, a favore dei più fragili e bisognosi”. Celebrazione resa possibile grazie al bellissimo sodalizio con Round Table Italia che come dice il suo Vice Presidente, dott. Leonardo Garilli: “essa è una Associazione diffusa sul territorio nazionale, senza scopo di lucro, al servizio della comunità di persone e alle progettualità orientate alla mitigazione o risoluzione di situazioni o condizioni complesse. Round table Italia è costituita da giovani al di sotto dei 40 anni che si distinguono per il desiderio di mettere a disposizione una parte del loro tempo ed energie a favore degli altri, stando fedeli al motto sociale: “Adopt, Adapt, Improve." Soprattutto alla straordinaria generosità della società Palmisano di Venezia che ci offre una munifica donazione di ben 500 panettoni personalizzati, con tanto di borse contenitive. Per augurarci un Natale davvero unico, all'insegna di pure emozioni. Un grazie particolare alla Polizia di Stato - al Direttore Ing. Pierpaolo Talani dell'Autocentro di Milano, con la presenza della loro splendida ambulanza storica, unico esemplare: la mitica ALFA ROMEO F12 del 1978, con livrea ufficiale bianco e azzurro, per consentire il trasporto dei nostri panettoni. Salutiamo e ringraziamo gli amici della storica Scuderia Sant Ambroeus per la disponibilità anche della loro ambulanza storica ALFA ROMEO F12 del 1971. Amici speciali, appassionati anche di solidarietà e sempre pronti a sostenerci per i nostri eventi benefici in Policlinico. Un plauso a "I Solisti di Euterpe", orchestra composta da giovani talenti, che intonano la colonna sonora natalizia dell'evento, per accompagnare l'accensione del grande albero di Natale. Concerto gentilmente offerto dai nostri amici della Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald che ringraziamo di vero cuore sempre per la loro amicizia e disponibilità. Grazie AMICI, Buon Natale a tutti!