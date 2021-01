AFFORI: la rotonda mancata in via Pellegrino Rossi

"Ad Affori, il traffico di via Pellegrino Rossi è sempre stato problematico perchè è una strada lunga e molto percorsa: essendo dritta, le macchine transitano in fila indiana ma ci sono molte vie che confluiscono da entrambi i lati, rallentando i veicoli; inoltre vi sono diversi punti con le strisce, dove è la precedenza dei pedoni a creare ingorghi. Per questo, credo che il recente rifacimento dell’incrocio con le vie Cavalletto e Grioli, snodo fondamentale anche per la presenza di un supermercato molto frequentato, la ritengo un’occasione perduta: anzichè regolare l’incrocio con una decina di semafori e l’immancabile pista ciclabile, era meglio costruire una rotonda che è una soluzione urbanistica che ha il pregio di garantire la scorrevolezza del traffico e limitare il numero di incidenti".